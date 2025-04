Bewoman365º, un centro ’online’ para apoyar en el embarazo o la menopausia

El embarazo, el posparto y la menopausia son tres de los momentos en los que el cuidado de la salud de las mujeres cobra mayor importancia. Por eso, cuando Carmen Olivares, Raquel Garrigós y Lucía Mata se dieron cuenta –trabajando juntas en una clínica – de la "dificultad que tenían muchas mujeres para agendar y reagendar sus citas" en esos periodos, decidieron tomar cartas en el asunto. Fue el germen para que en marzo de 2023 naciera Bewoman360º, un centro online erigido como empresa que como cuenta Olivares está "especializado en la salud integral de la mujer, sobre todo en esos tres momentos porque es cuando la mujer necesita más cuidado".

Su funcionamiento –relata la fisioterapeuta, entrenadora y hoy CEO de la firma– es sencillo. "Acceden a la plataforma, clickan en el enlace y tras registrarse en una aplicación externa que tenemos en la que los pagos están automatizados, pueden empezar a entrenar siguiendo contenido en directo, pero también en diferido", señala Olivares, quien destaca que el objetivo de esta doble vía es "facilitar todo lo posible y que lo hagan cuando les viene mejor".

Entrenamiento del suelo pélvico

El grueso del programa, según explica la CEO, tiene que ver con ejercicios "físicos", especialmente con el "entrenamiento del suelo pélvico [la especialidad tanto de Garrigós como de Mata]». Este tipo de ejercicios, añade, "está creciendo en ciudades pero hay muchos sitios en los que aún no existe esa especialidad", por lo que tener este centro ‘online’ "permite acercárselo" a estas mujeres y "que no se tengan que desplazar". Sin embargo, ese acompañamiento no solo es físico, ya que para que ese apoyo sea lo más "completo" posible, "hay sesiones individuales en las que entran otros profesionales como psicólogos, pediatras o matronas en los que nos apoyamos", destaca Olivares.

Con ese modelo, Bewoman360º fue una de las firmas que entró el pasado septiembre en Lanzadera –la aceleradora de empresas impulsada por el presidente de Mercadona, Juan Roig–, un espacio en el que "hemos sentado las bases empresariales" de una firma que a día de hoy ya tiene entre 50 y 60 clientas mensuales. Entre ellas, Olivares afirma que hay valencianas, pero también "tenemos gente de País Vasco, de Madrid que nos va conociendo por redes sociales o españolas que trabajan fuera", en lugares como Bruselas, Malasia o Londres. Gracias a ellas y unos procesos que son "cíclicos", el ticket medio de su negocio se sitúa entre los 50 y los 100 euros, llegando cada mes a facturar entre los 2.000 y los 3.000 euros, una cifra que esperan seguir elevando al cierre de este año.

Así, en el horizonte estas tres socias ya se plantean "montar un negocio más híbrido y abrirnos a encuentros presenciales con nuestras pacientes", una realidad a la que seguirá la "internacionalización", aunque para eso tienen claro que "habrá que adaptar lenguajes".