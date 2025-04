CCOO y UGT preparan un Primero de Mayo con la reducción de jornada como prioridad

CCOO y UGT saldrán a la calle este Primero de Mayo con el objetivo de poner en valor lo conquistado para fortalecer las propuestas de presente y futuro, entre las que se encuentran la reducción semanal de la jornada a 37,5 horas e iniciar el proceso para la reforma del despido.

Bajo el lema 'Proteger lo conquistado, ganar futuro', los dos grandes sindicatos han convocado manifestaciones en todo el país. Están previstas unas 50 movilizaciones, entre las que destaca la que tendrá lugar en Madrid, que se espera sea mayoritaria y que estará liderada por los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente. Ambos sindicatos avanzarán juntos en este Día Internacional del Trabajo marcado por la situación global que les lleva a centrarse en la "reivindicación de la soberanía y la democracia en Europa, tras la llegada de Trump al poder en Estados Unidos poniendo el foco en el modelo social europeo".

Sordo ha criticado este lunes, en la presentación de la jornada, el intento de "neocolonialismo 4.0" que lleva a cabo Donald Trump, tratando de "dictar en Europa cómo deben ser las políticas fiscales"; y ha pedido que no se toleren "este tipo de injerencias", para lo que ha instado al Gobierno a que colidere una posición común en la Unión Europea (UE). "Este no va a ser el Primero de Mayo con un mensaje central de reducción de jornada, porque tenemos el mundo patas arriba", pero "el hecho de que se haya quitado el foco público sobre ella no es óbice para que no seamos exigentes", ha añadido el líder de CCOO.

Aspecto de la manifestación del Primero de Mayo del año pasado en Madrid / FERNANDO ALVARADO

Así, ambos han emplazado al Consejo de Ministros a que apruebe en segunda vuelta el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral para que comience cuanto antes su tramitación parlamentaria, "porque la incertidumbre empieza a dificultar los procesos en la negociación colectiva".

En este sentido, Álvarez ha avisado de que los grupos parlamentarios que "impidan o limiten" su aprobación sentirán la presión de la calle, porque esta ley es un clamor popular; y al Gobierno le ha advertido de que, de no aprobar el anteproyecto de ley, empezarán las movilizaciones.

Cambiar el sistema de despidos

Ambos sindicatos también clamarán este 1 de mayo por la modificación del régimen de despido, para lo que piden una mesa de diálogo social acomodando la legislación española a la europea de forma que despedir sea "el último recurso de las empresas". Al respecto, han llamado a la CEOE a negociar este asunto y a evitar así la inseguridad jurídica.

También han pedido al Gobierno que acelere los trabajos para reformar la ley de seguridad y salud en el trabajo, que incluya nuevas enfermedades profesionales y que evite la situación actual, en la que "más de un tercio de las muertes en el trabajo son provocadas por causas que ni siquiera habían sido evaluadas en la prevención de riesgos".

Sordo ha recordado las políticas llevadas a cabo en España en los últimos años, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la reforma laboral, que han llevado a reducir la brecha de género, a recortar la temporalidad, a incrementar en tres millones los trabajadores indefinidos o la popularización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Todo ello -ha considerado- ha llevado a España a una situación "inédita" con creación de empleo en cifras récord, una mejora de los salarios nominales, aunque no tanto de los reales por la inflación; y al aumento de la productividad por hora trabajada y del saldo exterior de la economía.

"Si trabajas en la industria, en el campo, en la hostelería; si haces horas extra que no te pagan; si eres migrante, mujer, LGTBI, joven, pensionista; si necesitas una vivienda y no puedes pagarla; si eres precaria; si eres migrante, estás llamado a manifestarte en este Primero de Mayo", ha añadido.