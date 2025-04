¿De dónde salen las 97 subidas de impuestos que Feijóo reprocha a Sánchez?

El combate contra el "infierno fiscal" en España se ha convertido en una prioridad del Partido Popular, cuyo líder denuncia que Pedro Sánchez ha impulsado 97 subidas de impuestos desde que en 2018 accedió a la presidencia del Gobierno. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció en febrero un paquete de iniciativas fiscales para dar la batalla económica contra Sánchez. Desde entonces se han sucedido preguntas e interpelaciones al Gobierno en el Congreso y el Senado exigiendo al Ejecutivo que deje de condenar a los españoles a un continuo “infierno fiscal” y disminuya los impuestos “de una vez por todas”. En los últimos días, con ocasión de la negociación con el Ministerio de Economía en torno al diseño de un plan frente a los aranceles de Trump, Feijóo ha vuelto a emplazar al Gobierno "a revisar cada una de las 97 subidas de impuestos" impulsadas por Sánchez.

El recuento procede del Instituto Juan de Mariana, un laboratorio de ideas de corte liberal que se presenta como "un 'think tank' independiente para una sociedad abierta, libre y próspera". El Instituto Juan de Mariana elabora con carácter anual su 'Impuestómetro', un informe "dedicado al estudio de la onerosa carga fiscal que soportan los contribuyentes españoles", según figura en su página web. En el 'Impuestómetro 2025' se identifican 94 subidas de impuestos desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno. El PP eleva la cifra final a 97 después de añadir al listado tres subidas de cotizaciones que el 'Impuestómetro' no había computado.

El listado de 97 subidas acumuladas a lo largo de siete años (desde 2019 a 2025) incluye 23 medidas que tienen que ver con cotizaciones sociales. También incorpora 36 medidas que tienen que ver con la actualización de los valores catastrales por parte de los diferentes municipios y su impacto en siete impuestos de carácter autonómico o local (IBI, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones, Donaciones, Plusvalía Municipal y Patrimonio). Por último, el total de 97 subidas incluye 38 medidas de subidas de impuestos.

El colectivo de Técnicos de Hacienda considera que el 'Impuestómetro' no constituye un "panorama global" de las últimas modificaciones fiscales en España, pues "se citan las subidas, pero no las bajadas", subraya el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. Además, en su opinión, "hay bastantes puntos en el informe que son engañosos y otros que directamente no son correctos. También hay omisiones, como las deducciones que se han ido creando o mejorando, como en el caso de los donativos".

Desde el punto de vista de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las cotizaciones no pueden ser tomadas como impuestos. "Usted , que es inspector de Hacienda, debería explicarle a su grupo la diferencia entre impuestos y cotizaciones, tasas y otros recargos públicos. Sería la mínima honestidad intelectual, debería decirle a sus compañeros que era una mentirijilla eso de que hubiéramos aprobado 97 impuestos", le dijo Montero al portavoz de Economía del PP en el Congreso de los Diputados, Juan Bravo, en el transcurso de una interpelación parlamentaria, el pasado 26 de febrero.

Lo cierto es que los ingresos de cotizaciones sociales sí son tomados en cuenta por la OCDE o Eurostat cuando calculan la presión fiscal de los diferentes países (que, en España se sitúa en el 37% del PIB, 3,6 puntos por debajo de la media de la zona euro). Con este argumento, "nosotros sí creemos que, a estos efectos, es pertinente equiparar las subidas de cotizaciones a subidas de impuestos", opina José María Mollinedo, de Gestha.

Sin embargo, Mollinedo considera que no todas las 23 medidas sobre cotizaciones identificadas por el Instituto Juan de Mariana pueden ser consideradas como subidas de impuestos. Así, por ejemplo, la actualización anual de la base mínima de cotización para adecuarla a la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) no debe ser considera como una subida de cuotas, según el secretario general de Gestha. "Simplemente, es que no puede haber un salario legal por debajo de esa cuantía", resuelve. Esta reflexión bastaría para restar 7 a las 97 subidas de impuestos calculadas por el Instituto Juan de Mariana.

El resto de las actuaciones en cuotas sociales identificadas por el 'Impuestómetro' tienen que ver con subidas de la base máxima de cotización y con otras medidas relacionadas con la reforma de las pensiones: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad y el nuevo el sistema que adapta la cotización de los autónomos a sus ingresos (para algunos representa una subida y para otros, una rebaja respecto al sistema anterior).

"No, en absoluto", responde el secretario general de Gestha. Mollinedo explica que la actualización de valores catastrales es una decisión que corresponde a cada municipio. Además, la recaudación de los siete impuestos a los que afecta una subida de los valores catastrales va a parar a autonomías (Patrimonio, ITP, AJD, Sucesiones y Donaciones) o ayuntamientos (IBI y Plusvalía Municipal). Cada uno de ellos puede decidir amortiguar el impacto de los nuevos valores mediante unos tipos de gravamen más moderados. No es una decisión que corresponda a Hacienda.

Esta reflexión bastaría para restar 36 a las 97 subidas de impuestos calculadas por el Instituto Juan de Mariana.

Entre las 38 medidas de impuestos listadas por el Instituto Juan de Mariana se incluye la creación de nuevas figuras como, por ejemplo, la 'tasa Google' o los impuestos sobre transacciones financieras ('tasa Tobin'), residuos, plásticos de un solo uso, empresas energéticas, sector financiero, cigarrillos electrónicos, basuras, grandes fortunas o el nuevo impuesto mínimo complementario a grupos empresariales para garantizar una tributación mínima del 15% en sociedades.

El listado también incorpora diferentes incrementos del IRPF para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros o para rendimientos del ahorro por encima de 200.000 euros. Además se cuenta como subida del IRPF la reducción del límite de la reducción por aportación individual a planes de pensiones (de 8.000 a 2.000 euros).

También hay subidas en el impuesto de sociedades (reducción al 95% de la exención de dividendos y plusvalías, limitación de la deducción por gastos financieros y de la compensación de pérdidas). Y en el IVA (subida del 10% al 21% para bebidas azucaradas), así como en el de Patrimonio (a partir de 10 millones), en el impuesto sobre las primas de seguros, en el que grava a las socimis o en del tabaco.

"Este gobierno de progreso ha pedido un mayor esfuerzo a las grandes multinacionales, a la economía que no está aflorada en una economía digital, a los grandes patrimonios para anular el efecto que ustedes provocan quitando el impuesto de patrimonio en las comunidades donde gobiernan. Sí, señor Bravo, sí, este Gobierno sí ha puesto en marcha estas figuras fiscales", respondió la ministra Montero al diputado Juan Bravo (PP) en la interpelación de este sobre "el infierno fiscal".

Además, el 'Impuestómetro' cuenta como subidas las decisiones del Gobierno de revertir anteriores rebajas del IVA de los alimentos y de la electricidad que fueron adoptadas como medidas antiinflación.

El secretario general de Gestha cuestiona que se computen como subidas de impuestos alguna medida como la modificación del impuesto de matriculación WLTP, ya que esta viene determinada por el nuevo sistema de la UE para medir la emisión de gases.

También cuestiona que se haya incluido en la lista de las subidas de 2019 el impuesto a los hidrocarburos en las comunidades donde la cuota autonómica se equiparó a la estatal para dar respuesta a unA sentencia judicial contra el anterior Gobierno, de Mariano Rajoy.

El 'Impuestómetro' del Instituto Juan de Mariana solo hace recuento de las medidas que se traducen en una mayor recaudación y no, de las que producen un efecto contrario.

Así, por ejemplo, no toma en consideración la rebaja de las retenciones en el IRPF ni el aumento de la deducción por rentas del trabajo para los salarios más bajos. Tampoco, las mayores deducciones para los autónomos (en estimación objetiva o en directa).

El Gobierno también ha bajado del 25% al 23% el tipo de sociedades para empresas con una facturación inferior a un millón y ha rebajado el IVA para los productos de higiene femenina y para libros, periódicos y revistas en formato electrónico, así como para los servicios veterinarios.

Gestha recuerda otras medidas de alivio fiscal adoptadas en los siete últimos años, como las mayores deducciones por arrendamientos de inmuebles, por aportaciones a planes de pensiones de empresa, para producciones cinematográficas, por donativos, por obras de mejora de eficiencia energética, por vehículos eléctricos y puntos de recarga, por maternidad, o para 'business angels'.

El Instituto Juan de Mariana no computa, tampoco, las medidas transitorias antiinflación que consistieron en la rebaja del IVA de la electricidad, el gas y los alimentos, ni la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad o la supresión del impuesto sobre la producción eléctrica. Sin embargo sí computa como subidas de impuestos el desmantelamiento de algunas de estas medidas transitorias.

Si se tienen en cuenta tanto las subidas como las bajadas de impuestos, el impacto de los cambios normativos y de gestión tributaria desde 2019 hasta febrero de 2025 arroja como resultado, no una mayor recaudación, sino una pérdida de 12.727 millones de euros por las medidas adoptadas en estos años por el Gobierno, según datos de los informes de recaudación de la Agencia Tributaria. Estos datos, no obstante, no tienen en cuenta la mayor recaudación que sí ha ido amasando la Agencia Tributaria por la no corrección de la inflación en los tributos. El Banco de España ha calculado que la mitad de la mayor recaudación por IRPF de los últimos años tiene su origen en la inflación.

«Hasta ahora, la subida de todos estos impuestos lo ha hecho de manera democrática, porque le ha apoyado el PNV, Esquerra, Junts, Bildu, Sumar y Podemos. Pero hay uno, que usted se ha apañado para subir sin tener apoyo de nadie, que es la no deflactación", le dijo Juan Bravo a Montero en el Congreso de los Diputados. "¿Y esto qué resultado ha tenido? Pues resulta que si comparamos el año 2024 con el año 2018, señora Montero, usted ha recaudado 140.000 millones de euros más. Un 43% más que han pagado el conjunto españoles. El propio Banco de España le dice que más del 50% de la subida de impuestos de esta recaudación viene provocada por la progresividad en frío, porque usted no ha deflactado. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que la banca de Montero siempre gana", resolvió el diputado popular.

