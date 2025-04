Feijóo: "El futuro de la economía española, con o sin guerra arancelaria, pasa por mejorar la competitividad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este martes a mejorar la competividad de la economía española en un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. "Con o sin guerra arancelaria, el futuro pasa por mejorar la competitividad", ha señalado el político ante empresarios americanos en Madrid. Feijóo ha defendido un tratado de libre comercio entre la UE y Estados Unidos y ha asegurado que siempre se ha opuesto a la política comercial proteccionista. "En España sabemos muy bien que el aislacionismo no es solución a nada. Hay que apostar por el libre comercio", ha aseverado.

"Los españoles importamos más de lo que exportamos y eso no significa que Estados Unidos se esté aprovechando de España. Defenderé un nuevo tratado de libre comercio esté donde esté. Esta es la visión del principal partido de España y estamos viendo como el Gobierno va en dirección contraria. El viaje de Sánchez a China fue muy inoportuno", ha afirmado. El líder del PP ha criticado con dureza el balance económico el Ejecutivo. "La deuda pública vuelve a estar en récord histórico y la presión fiscal sigue al alza. La inversión extranjera también está disminuyendo", ha expuesto Feijóo. El político popular también ha señalado que la inversión americana en España "siempre se ha resentido bajo gobiernos socialistas y ha repuntado con el PP".

Feijóo también ha instado a Sánchez a explicar con "más detalle" el plan que ha preparado para proteger a las empresas contra los aranceles de Trump. "El Gobierno está usando los fondos europeos para gastos extraordinarios, primero para la DANA, luego para apoyar a la empresas en la guerra comercial y ahora para reforzar el gasto en Defensa. El Ejecutivo carece de una visión de la economía a largo plazo", ha señalado. El líder popular ha afirmado que la renta per cápita de España es ahora un 15% menor que la de la UE. "Los españoles han perdido renta per cápita porque no se ha deflactado el IRPF. Los precios de los alimentos han subido un 37% y al final los ciudadanos se empobrecen", ha explicado Feijóo.

El líder del PP también ha pedido fortalecer el mercdo de capitales en el Viejo Continente. "Gran parte del capital europeo se va a Estados Unidos a invertir. Eso no puede ser y es urgente modificarlos". Feijóo ha pedido que la UE y la Comisión Europea fortalezcan la competiviidad y "dejen a un lado las frivolidades". En este sentido, se ha referido a lo ocurrido en el sector de la automoción. "Europa tenía los mejores motores de combustión, pero las regulaciones europeas han debilitado a las empresas y China se ha hecho fuerte".