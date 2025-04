CC OO y UGT urgen al Consell a convocar el diálogo social medio año después la dana

Los secretarios generales de CC OO-PV, Ana García, y UGT-PV, Tino Calero, han emplazado a la Generalitat a convocar la mesa de diálogo social de la Comunitat Valenciana para hacer balance de la situación medio año después de la dana. "Desde el 29 de octubre el diálogo social es débil y da la impresión de que se ha paralizado", han advertido.

Ambos dirigentes sindicales consideran que es momento de realizar un chequeo de la situación de los trabajadores y empresas afectadas, así como de realizar un seguimiento y planificar la reconstrucción. Además, ven necesario abordar "muchos otros ámbitos" en materia socioeconómica, al margen de la dana. Así lo han trasladado en la presentación de los datos de siniestralidad laboral y de las acciones con motivo del 1 de Mayo, Día de los Trabajadores, en un año marcado por las consecuencias de la dana que arrasó la provincia de Valencia y provocó 228 fallecidos.

Convocatoria

Desde CC OO-PV, García ha pedido a la Generalitat que vuelva a convocar las mesas de diálogo social que se convocaron en las primeras semanas posteriores a la catástrofe, con el objetivo de analizar la situación de los trabajadores inmersos en ERTE y saber "cuántas empresas se podrán recuperar". Respecto a la gestión de la dana, ha vuelto a criticar que fue "nefasta" por parte del gobierno valenciano y ha exigido acabar con las posturas negacionistas del cambio climático, en alusión al rechazo de dirigentes de la derecha y la ultraderecha al Pacto Verde Europeo. "El negacionismo mata y esas antipolíticas pueden hacer que lo sucedido el 29 de octubre se vuelva a repetir", ha alertado.

En la misma línea, el recientemente elegido secretario general de UGT-PV ha lamentado que el diálogo social es "débil" desde la dana, ya que "no ha habido una convocatoria como tal" desde enero al margen de una reunión específica por la política arancelaria de Estados Unidos. "La reconstrucción no puede obviar el papel del diálogo social", ha subrayado. Calero ha defendido que el diálogo social funcionaba con el anterior gobierno del Botànic, tras lo que el actual Consell "manifestó su intención" de mantenerlo, pero en su opinión no ha sido así y esto "es un error".

Derecho a conocer

También ha reivindicado "el derecho a conocer qué pasó" el 29O y a exigir responsabilidades políticas, además de impulsar medidas para reforzar la protección del territorio y para volver a posicionar la Comunitat como un destino atractivo para las inversiones. "El dinero es muy miedoso", ha señalado.

Los representantes sindicales han coincidido en que temían que la afectación de dana en el tejido productivo fuera superior, aunque han mostrado cautela ante si las empresas inmersas en ERTE tendrán capacidad de recuperarse. A nivel laboral, han explicado que "algunos trabajadores fueron obligados a acudir a sus puestos de trabajo" el 29O y que pusieron en conocimiento de la Inspección de Trabajo los incumplimientos de las empresas en materia de riesgos laborales.