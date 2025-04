Elena Lis Ortega se incorpora al consejo de administración de Creand Wealth Management

Creand Wealth Management, entidad especializada en banca privada del grupo Creand, ha anunciado la incorporación de Elena Lis Ortega como consejera no ejecutiva en su consejo de administración, que está presidido por Diego Fernández de Henestrosa Argüelles.

Su incorporación se enmarca en la reestructuración del consejo de administración de Creand Wealth Management, en el cual se incorporó también el pasado mes de diciembre Juan Antonio Samaranch, CEO y socio fundador de GBS Finance.

Lis Ortega cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector empresarial, sobre todo en los ámbitos de la gestión inmobiliaria, las inversiones patrimoniales, y la producción y comercialización agrícola. Muy vinculada a la Comunitat Valenciana, actualmente está al frente del family office grupo Pizarro Doce como administradora solidaria, es presidenta de Tomates Lis y consejera delegada en Hijos de Federico Lis. Además, forma parte del consejo de administración de diversas sociedades, entre ellas varias socimis y SCR.

En cuanto a su formación, es licenciada en ciencias de la información por la Universidad Politécnica de Valencia. Elena Lis Ortega ha complementado su formación con programas ejecutivos de Wealth Management en instituciones como la University of Chicago Booth School of Business y el IESE Business School. A ello se suma una especialización en promociones inmobiliarias y alta dirección empresarial. Ha sido ponente en encuentros empresariales y foros sobre family office, gestión patrimonial y relevo generacional.

Consejo

Tras esta reestructuración, el consejo de administración de Creand Wealth Management queda formado por Diego Fernández de Henestrosa Argüelles, presidente no ejecutivo; Xavier Cornella Castel, vicepresidente no ejecutivo; Marcos Ojeda García, consejero director general; Isabel Dutilh Carvajal y Javier Lapastora Turpín, consejeros independientes; Esteban Jorge Estévez Zurita, Borja García-Nieto Portabella, Juan Antonio Samaranch y Elena Lis Ortega, consejeros no ejecutivos; Guillermo Guerra Martín, secretario no consejero, y José Canalejas Merín, vicesecretario no consejero.

Sobre este nombramiento, Diego Fernández de Henestrosa Argüelles, presidente de Creand Wealth Management, explica que “la llegada de Elena Lis en el consejo de administración nos permite incorporar su dilatada experiencia al frente de varias compañías familiares y sociedades de inversión aportando su visión estratégica. Su entrada refuerza nuestro compromiso con la excelencia para seguir siendo un referente en servicio personalizado y gestión patrimonial global, con una orientación centrada en el cliente”.