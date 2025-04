Las macroplantas solares de la Región de Murcia, en la diana ecologista

La falta de planificación en el despliegue de las energías renovables en España está generando efectos perjudiciales y un fuerte rechazo social a múltiples proyectos. Esta es una de las conclusiones que recoge un informe elaborado por Ecologistas en Acción, en el que se analizan diversos problemas vinculados con el exceso de proyectos de energías renovables, especialmente de fotovoltaica.

Por un lado, el estudio advierte que la capacidad de la red para absorber la energía generada es limitada, lo que podría provocar un aumento de los conocidos como ‘vertidos renovables’, es decir, energía producida que no puede aprovecharse. Según el documento, los proyectos eólicos ya en operación o con permisos de acceso suman un 3% de potencia adicional a la que figura en la última revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de 62 GW. Si se suman los proyectos aún en estudio, la cifra se eleva a un 27% por encima de dicho objetivo. "Pero el verdadero estallido ha sido el de la energía solar fotovoltaica, que en el período 2019-2024 ha multiplicado por siete la potencia instalada", apunta fuentes de Ecologistas, que añaden que los proyectos de fotovoltaica suman un 56% y un 85% de potencia por encima de los 76 GW que marca como objetivo el PNIEC.

Por otro lado, aunque el rápido despliegue de las renovables ha reducido la factura del CO2, la instalación de macroplantas solares promovida por grandes empresas en ubicaciones "irracionales" está generando muchas críticas. "Las empresas productoras acaparan más y más tierras en zonas rurales donde el suelo sale más barato, con efectos potencialmente destructivos sobre la biodiversidad, el paisaje o el tejido social y económico", señala el documento. En la Región de Murcia, este fenómeno se ha podido observar, especialmente, en tres grandes proyectos en Puerto Lumbreras, con 220 megavatios de potencia y que ha tenido que reducir su extensión en 180 hectáreas para no afectar a zonas de regadío; la que se construirá en la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos (270 millones de presupuesto y 369 megavatios) o las dos plantas solares de Mula, promovidas por el grupo Cobra, en 537 hectáreas y con una potencia estimada de 265 megavatios.

Manifestación contra la planta solar en Puerto Lumbreras en 2024. / Ayto.Puerto Lumbreras

"Las medidas compensatorias o correctoras no se cumplen"

Ecologistas en Acción en la Región de Murcia advierte que las macroplantas solares que están proyectadas en Puerto Lumbreras, Lorca y Mula son un buen ejemplo de los problemas que ha generado la falta de planificación del sector de las renovables en la Región de Murcia. Con respecto al proyecto de Puerto Lumbreras, fuentes de este colectivo ecologistas explican que conlleva "fuertes impactos medioambientales, porque afecta al corredor de la tortuga mora y afecta al área de campeo del águila perdicera". Otro que tendrá mucho impacto, sobre todo sobre la fauna esteparia según los ecologistas, es la planta solar que se instalará en Zarcilla de Ramos. En cuanto a las plantas de Mula , desde Ecologistas en Acción destacan que ha generado un fuerte rechazo entre los vecinos del entorno.

Para los ecologistas el problema de todos estos proyectos es que las medidas compensatorias y correctoras no se cumplen, "desde la primera hasta la última y si lo hacen, sólo es parcialmente", indican estas fuentes, que lamentan que no se haga un seguimiento a través de una inspección pormenorizada por parte de la Administración estatal. "El Plan de Vigilancia Ambiental no se cumple", sentencian.