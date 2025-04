La burocracia frena la inversión hotelera de los fondos en València y Alicante

El retraso en la tramitación de los permisos para abrir hoteles en las ciudades de València y Alicante está frenando la inversión en nuevos proyectos. Los empresarios hoteleros están especialmente cansados de las trabas del departamento de licencias del Ayuntamiento de València y los fondos de inversión están desviando la compras de edificios a otras poblaciones para no esperar tres años la licencia. Esta situación contrasta con la apuesta de otros municipios valencianos por el turismo.

Burriana, Torrevieja, la Vila, Gandia, Cullera y Alcoi sí que están dando facilidades a la industria hotelera. En una jornada celebrada por la patronal hotelera valenciana Hosbec sobre inversión, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, resumió la filosofía de estas administraciones locales: «Cada vez que entra un hotelero, le ponemos la alfombra roja». Los expertos en inversión lanzaron en esa jornada un aviso a los ayuntamientos: «Los inversores huyen de ciudades o municipios en los que se tarda más de un año en obtener una licencia de obra», en referencia a las ciudades de València y Alicante.

Rechazo de los fondos

Fuentes del sector lamentan que pese a que València genera una gran demanda turística «no tiene interés para los inversores porque es muy complicado. El Ayuntamiento de València, tanto el anterior gobierno como el actual, no lo han solucionado. El Ayuntamiento de València pone miles de trabas. Cada vez que hablas con un fondo de inversión sobre un edificio (con potencial hotelero) en València te dicen que no y los que entran a invertir se arrepienten». «El tema del departamento de Licencias y Actividades de València es nefasto. Hay un atasco brutal y no se soluciona», añaden.

Los establecimientos hoteleros atraen el 27 % de toda la inversión inmobiliaria, según Hosbec. Los inversores compran edificios con licencia de alojamiento turístico para arrendárselos a largo plazo (20 años) a los operadores hoteleros. Algunas cadenas, como la valenciana MYR Hoteles, tiene en propiedad la mayoría de sus edificios hoteleros, pero lo normal en el sector es el arrendamiento. Los inversores proceden de España, el resto de Europa, latinoamérica y Oriente Medio. El año pasado se compraron en España 180 activos hoteleros con 17.000 habitaciones y una inversión de 3.350 millones de euros.

Impulso

Frente a las trabas burocráticas de València y Alicante, Burriana, Torrevieja, la Vila, Gandia, Cullera y Alcoi están tomando medidas interesantes para los inversores y para la industria turística. Las medidas van desde modificar los planes generales de ordenación urbana para reservar parcelas privilegiadas a la inversión hotelera como puede ser la primera línea de playa a bonificaciones de entre el 50 % y el 90% en el ICIO y rebajas en otros impuestos municipales. Además, se está permitiendo el aumento de las edificabilidades para nuevos hoteles de segmentos de categoría superior de forma que los promotores puedan construir establecimientos con mejores instalaciones y mayor número de habitaciones. Estos municipios que buscan atraer turismo también están impulsando nuevos espacios para eventos deportivos y musicales, que permitan una operación 365 días al año.

Construcción de EasyHotel junto al mercado de Rojas Clemente. / MA Montesinos

Déficit de camas

En el caso de la capital del Túria, los hoteleros y las consultoras inmobiliarias advierten de que faltan más de 10.000 plazas para cubrir la demanda. La carencia de hoteles por el retraso en la concesión de licencias ha impulsado en los últimos años el negocio de los pisos turísticos. Los hoteleros alertan de que esta anomalía no se produce en otros destinos de referencia y reclaman agilidad en las tramitaciones administrativas para no frenar el potencial de la ciudad.

La mayoría de los proyectos hoteleros que se tramitan en València son establecimientos pequeños (20 habitaciones) y una minoría tiene grandes dimensiones.

Obras del hotel Vincci en el centro La cadena hotelera Vincci ha iniciado las obras de su cuarto establecimiento en València, que estará en la calle Guillem de Castro número 65. El proyecto fue anunciado hace cuatro años, pero hasta ahora no ha podido arrancar. Es un hotel 4 estrellas, distribuido en dos edificios independientes, con 71 habitaciones y 18 plazas de aparcamiento. El solar está en una intersección con las calles Guillem Sorolla y Bany y llevaba más de dos décadas parado.

