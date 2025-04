Los desafíos de la incorporación de la digitalización y la IA al trabajo

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se celebra cada 28 de abril desde el año 2003. El propósito de esta conmemoración es sensibilizar sobre la importancia de crear una cultura de prevención en materia de seguridad y salud laboral. Esto implica que tanto empleadores, trabajadores como gobiernos colaboren para garantizar entornos laborales seguros y saludables, reconociendo que un trabajo digno debe estar libre de riesgos.

En esta ocasión, la jornada se centra en el papel de la IA y la digitalización en el trabajo, pues ambas están cada vez más presentes en el ámbito laboral. Ahora es cuando hay que plantearse la siguiente pregunta: ¿Es la Inteligencia Artificial una aliada o una enemiga? La respuesta es compleja. La aplicación de este tipo de nuevas tecnologías y sistemas avanzados supone un impacto en las rutinas de trabajo. Pueden brindar grandes oportunidades en este proceso de cambio, pero también provocar el efecto contrario, afectando a la salud mental de los trabajadores.

A este respecto, Intersindical Valenciana opina que la inteligencia artificial ya influye en todos los ámbitos de nuestra vida y no siempre para bien. A parte del riesgo evidente de que se reduzcan los puestos de trabajo -sobre todo los no cualificados-, el aspecto ético «es fundamental y no se valora lo suficiente. El que ha generado los algoritmos, aquel que los controla y el propietario de las empresas de IA son los que determinan los resultados de cualquier información», expone.

En este sentido, se ha avanzado mucho estos últimos años. Muchas empresas ya utilizan algoritmos para medir la productividad de sus empleados, incluso ponen en manos de las máquinas la organización de las rutinas diarias o las decisiones sobre si un trabajador debe ser o no despedido en función de su productividad.

Nuevos perfiles profesionales

La IA moldea también un nuevo tipo de trabajador que tenga nuevas aptitudes vinculadas a la aplicación de esta tecnología que ha llegado al mundo laboral para quedarse. Cada vez hay más empresas que buscan ese talento, esa especialización y los roles más demandados en relación a la IA, diferenciando tres grandes áreas: software, datos, gobierno y calidad; sistemas de CRM y ERP; y ciberseguridad y continuidad de negocio.

Riesgos laborales

En cuanto a la seguridad en el trabajo, un aspecto preocupante de las nuevas tecnologías es el sesgo de género, que se ha demostrado que existe en la IA, y que puede afectar a que los riesgos específicos que sufren las mujeres hoy en día no se aborden adecuadamente. Ante este escenario, desde el sindicato abogan por «estar alerta y supervisar de manera sistemática y crítica los productos de la inteligencia artificial».

Salud mental

La mejor manera de cuidar la salud mental en el trabajo es garantizar unas condiciones laborales y de vida dignas. Con un empleo precario y el consiguiente miedo a perderlo, un salario insuficiente y estar viviendo de alquiler (con la inestabilidad que supone ante la subida constante de los precios), resulta difícil disfrutar de buena salud física y mental. Y eso se traslada al puesto de trabajo, aunque sea de manera inconsciente.

Además, es frecuente poner el foco en la «actitud individual ante los desafíos y retos actuales, cuando lo realmente necesario es lograr el empoderamiento colectivo de la clase trabajadora para luchar por nuestros derechos», exponen fuentes de Intersindical Valenciana.