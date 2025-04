Más de 2.200 pisos valencianos están a la venta pese a permanecer okupados

Más de 2.200 pisos de la Comunitat Valenciana están a la venta pese a permanecer okupados. La venta de pisos con okupas es cada vez más frecuente pese a los riesgos que conlleva. El portal inmobiliario Idealista calcula que en toda España hay 20.000 viviendas que se ofrecen en su catálogo a pesar de que sus dueños no tienen la posesión efectiva. Estos pisos se ofrecen con fuertes descuentos, pero solo se pueden comprar al contado porque los bancos no conceden la hipoteca.

La venta de viviendas sin posesión ha pasado de ser un fenómeno completamente inexistente hace unos años a suponer el 2,6 % de todas las casas que hay el mercado en España. En el portal Idealista se anuncian 20.464 viviendas que sufren un proceso de okupación. En el caso de la Comunitat Valenciana, el número asciende a 2.991.

Los pisos okupados se ofrecen con rebajas que superan el 50 % del precio de mercado en algunos casos. Un ejemplo en el barrio de Benicalap de València es un piso de tres habitaciones y 67 metros cuadrados que se anuncia por 54.300 euros. El piso más barato en València está a la venta en la Malva-rosa. Este piso está "okupado por persona sin justo título. El inmueble, debido a su okupación, no admite visitas. Ideal para inversores. Piso de 62 metros cuadrados, según el catastro, y 2 metros cuadrados de elementos comunes a la venta en las Casitas Rosas. Muy cercano a pie a la playa de la Malva-rosa", advierte el anuncio.

Impacto en el mercado del alquiler

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta. Todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomenta la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler”.

3,4 % de los pisos ofertados en València

Girona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas con personas dentro es más acusado, ya que el 8,8 % de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupada. Le siguen las ciudades de Murcia (5,5 %), Sevilla (4,7 %), Almería (3,9 %) y Málaga (3,8 %). Con un 3,5 % de la oferta en situación de okupación se encuentra Barcelona y Santa Cruz de Tenerife, mientras que en Lleida y Valencia la cifra está situada en el 3,4 %.

Una vivienda okupada ilegalmente, según recuerda Idealista, significa que alguien viven en el inmueble sin contrato vigente ni permiso del propietario. El fenómeno de okupación no está recogido de forma explícita en el marco legal español. Sin embargo, el Código Penal sí castiga dos situaciones relacionadas: la usurpación (que se produce cuando una persona se instala en una vivienda deshabitada sin permiso del dueño) y el allanamiento de morada (en este caso, el okupa entra en una vivienda habitada e implica penas de prisión).

Grandes ciudades

La ciudad de Barcelona lidera el listado de viviendas okupadas en venta con 723, seguida de Madrid (644), Murcia (390), Málaga (286), Sevilla (272) y València (243). De los grandes mercados, solo dos ciudades sufren con menos intensidad este fenómeno: Bilbao (36 viviendas okupadas) y San Sebastián (22 inmuebles). En la provincia de Valencia se venden 948 viviendas okupadas, en la de Alicante 1.160 y en la de Castellón 183, según los anuncios publicados en Idealista.

Los anuncios advierten de que las viviendas okupadas en venta advierten expresamente que no se pueden visitar y no se pueden financiar porque los tasadores tampoco pueden entrar. "El estado de ocupación impide que el inmueble pueda ser visitado libremente. En consecuencia, no puede constituirse financiación hipotecaria sobre este tipo de fincas", subraya uno de los anuncios sobre un inmueble okupado en el barrio de La Fuensanta de València.