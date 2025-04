Última hora del apagón: Sánchez convoca un nuevo Consejo de Seguridad Nacional

El apagón, visto desde la zona 0 de la dana

En Paiporta, en el día de la resaca del apagón sin precedentes que vivió España y parte de Portugal por causas todavía desconocidas, el balance para algunos es que "no pasó nada". No obstante, hay cierta inquietud entre el vecindario, que insiste en que "el apagón no ha sido nada, en la dana estuvimos siete días sin luz y 15 sin agua".