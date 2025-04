CaixaBank defiende las renovables y augura un impacto mínimo por el apagón

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha minimizado hoy el impacto sobre la economía del gran apagón eléctrico del pasado lunes y, al tiempo, ha hecho una defensa de las renovables. Durante la rueda de prensa de presentación de resultados del primer trimestre, el directivo bancario explicó que la caída del suministro energético "ha sido un incidente aislado y su impacto en la economía será limitado", tanto que la entidad financiera cree que será incluso inferior a la décima de PIB que han barajado los expertos.

Gortázar se ha mostrado muy prudente a la hora de valorar las causas del apagón, singularmente cuál puede haber sido la responsabilidad de los operadores privados del mercado, señalados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No tengo información para entrar en juicios de valor" ha dicho antes de añadir que "España tiene la energía un 30 % más barata que la eurozona gracias a las renovables, que aseguran una ventaja competitiva" siempre que no se produzcan "sobresaltos como el apagón" del lunes. Todo un posicionamiento cuando se vuelve a debatir sobre la necesidad o no de alargar la vida de las nucleares y se cuestiona qué participación pueden haber tenido energías como la solar o la eólica en el incidente del lunes.

Sede social

El gran apagón, según Gortázar, no ha trastocado en exceso la operativa de la entidad financiera, que ayer ya operaba "con toda normalidad", si bien obligó por primera vez en casi ocho años -excluidos los inicios de la pandemia- a no realizar la citada rueda de prensa desde su sede social en València. Fue en Barcelona y por vía telemática para eludir posibles problemas de movilidad de directivos bancarios y periodistas. Así que, tras el regreso a Cataluña de Criteria y la Fundación La Caixa, sus principales accionistas, y del Banc Sabadell, la opción de la vuelta de CaixaBank volvió a estar encima de la mesa, aunque Gortázar fue, si cabe, más contundente que en otras ocasiones: "No hay novedad ni se la espera", porque el banco salió de su territorio de origen por el conflicto independentista en 2017, pero en 2021, tras la absorción de Bankia, decidió mantener la sede social en València y así seguirá, dado que las operativas están en Barcelona y Madrid.

Sede operativa de CaixaBank en Barcelona / Levante-EMV

Gortázar, por otro lado, no quiso hacer valoración alguna sobre el cambio en Criteria, con la salida de Ángel Simón como consejero delegado y su sustitución por Francisco Reynés, presidente de Naturgy. Tampoco ha entrado al trapo sobre la OPA de BBVA sobre el Sabadell, principalmente para pedirle su opinión la decisión que pueda tomar la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) sobre dicha operación, que se espera sea inminente, respecto de las exigencias que realizó este organismo a CaixaBank cuando absorbió Bankia. También negó que la subida del crédito a las empresas en casi un 5 % esté relacionada con dicha OPA: "Es un alza generalizada en el sector. No estamos pescando en río revuelto".

Resultados

La entidad financiera ha logrado en este primer trimestre del año unos beneficios de 1.470 millones de euros, que implican una subida del 46,2 % por la diferente contabilidad del impuesto a la banca. El año pasado lo abonó de una vez en marzo y pagó 493 millones. En 2025 lo paga por trimestres y en el primero ha abonado 148 millones, para alcanzar cerca de 600 a final de ejercicio. Si en 2024 el pago se hubiera dividido en cuatro, el coste en el primer trimestre habría sido de 123 millones y la subida de los beneficios se habría quedado en el 6,9 %.

Junto al apagón, la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido la otra cuestión de actualidad. Gortázar ha admitido que la imposición de aranceles ya está teniendo un efecto sobre el sector porque ha acelerado la bajada de tipos de interés. De momento, ha añadio, no ha tenido un efecto sobre el crédito. ¿Se puede truncar a futuro esa dinámica positiva, que ha llevado al banco en el primer trimestre a elevar los préstamos tanto al consumo, a la vivienda como a las empresas? Gortázar afirma que "la desconfianza es un factor negativo", pero ha precisado que todo dependerá de cómo termine finalmente la guerra comercial, que ahora vive un 'impasse' de negociaciones y marchas atrás al observar Trump el destrozo que estaba provocando en la economía de su propio país. Los aranceles pueden afectar a medio y largo plazo al crédito, cree Gortázar, pero si finalmente se logra un acuerdo razonable se mantendrá la tendencia actual.