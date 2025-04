La exportación agroalimentaria romperá la tendencia al alza del 22% en el negocio con EE UU por los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en pausa los aranceles del 200% al vino español y varias bebidas alcohólicas, así como el aceite de oliva, entre otros alimentos, si bien todo parece indicar que no se librarán un gravamen medio del 20%, tal como prevé la Comisión Europea. Pendientes de las futuras negociaciones entre Washington y Bruselas, el sector agroalimentario teme de una bajada del comercio exterior de España con EE UU, cuyas exportaciones agroalimentarias han crecido a un ritmo anual del 22% en estos últimos años.

La quinta edición del informe 'Análisis de las exportaciones agroalimentarias', publicado por Cajamar y elaborado por Jaime Palafox, especialista en mercados y comercio agroalimentarios, recoge que la balanza comercial agroalimentaria española marcó un récord histórico en 2024, impulsada por el crecimiento del valor de las exportaciones, que aumentaron un 5,9 % interanual hasta alcanzar los 74.231 millones de euros.

La Comunitat Valenciana, con los cítricos a la cabeza (2.500 millones de euros en 2024), se mantiene como tercera autonomía con mayores ventas en el exterior, tras Andalucía y Cataluña. Territorios como Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha o Galicia han ganado peso en los últimos años, mostrando un patrón de crecimiento más equilibrado territorialmente. En los últimos cinco años, las exportaciones agroalimentarias han crecido un 7,8 % anual de media, frente al 5,7 % del total de bienes. Igualmente, en los últimos diez años, el agroalimentario ha crecido al 6,8 % frente al 4,8 % general. Este crecimiento se acompañó de una recuperación del volumen de las ventas al exterior (+ 4 %), con incrementos del 12 % en aceite de oliva y del 6 % en frutas y hortalizas, si bien cayeron en porcino, pescados y mariscos y vinos.

Países de Europa

Con estas cifras, el superávit de la balanza comercial agroalimentaria marcó un récord histórico con 18.449 millones de euros, lo que sitúa al sector, un año más, como el de mayor saldo positivo de la economía española, a una diferencia notable de los demás. En la comparativa con las exportaciones agroalimentarias del resto de países de la Unión Europea, España mantiene su cuarto puesto por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia y por delante de Italia. Gracias al impulso de las ventas en el último año, las exportaciones agroalimentarias españolas se posicionan más cerca que nunca de los 81.993 millones de euros de Francia. De hecho, de mantenerse los mismos ritmos de crecimiento para ambos países, en 2026 las exportaciones agroalimentarias de España superarían a las francesas.

Principales alimentos exportados / Levante-EMV

El sector agroalimentario no solo gana peso, sino que se convierte en un pilar estructural del crecimiento exterior del país. Y lo hace pese a que ya hace diez años suponían un volumen significativo de las ventas totales: crecer año a año sobre valores que de base ya son altos es especialmente relevante. A lo largo de los últimos veinte años, esta evolución ha sido constante. En 2004 el saldo comercial agroalimentario español era prácticamente neutro, hasta 2009 no superó los 1.000 millones de euros positivos y fue en 2016 cuando rebasó por primera vez los 10.000 millones de superávit. En 2004, las exportaciones agroalimentarias apenas excedían los 20.000 millones de euros. Hoy casi cuadruplican esa cifra. En paralelo, el peso del sector en el conjunto de las exportaciones ha pasado del 12 % al 19 %. Este avance no es casual, sino fruto de un proceso sostenido de modernización, profesionalización y por supuesto internacionalización del tejido agroalimentario.

Datos por mercados

A diferencia de los dos años anteriores, en 2024 se recuperaron las exportaciones a terceros países, creciendo un 9,5 %, frente al 4,1 % de incremento de las ventas dentro de la UE. Destacan como mercados con mayor crecimiento anual, en términos absolutos: Italia, con 915 millones de euros (+ 13 %); EE. UU., con 628 millones de euros (+ 21 %); Portugal, con 274 millones de euros (+ 4 %); Francia, con 239 millones de euros (+ 2 %) y Argelia, con 224 millones de euros (y un espectacular + 3.338 %); recuperándose casi la totalidad de las ventas tras el desplome provocado por el conflicto diplomático en 2022.

Principales autonomías exportadoras. / Levante-EMV

En el contexto de la actual crisis arancelaria, el informe dedica un apartado específico al comercio con EE UU. Este mercado supuso el 14,2 % de las ventas totales de España fuera de la UE y el 29 % del crecimiento en los mercados de terceros países, impulsadas por el incremento de las ventas de aceite de oliva. Si observamos la evolución de las ventas a cinco y diez años, periodo que abarcaría la etapa de la anterior Administración Trump, puede observarse que las medias de crecimiento anual se situaron, en ambos casos, por encima del 10 %.

Análisis de los principales sectores

Las frutas y hortalizas siguen siendo el principal sector exportador, con 18.375 millones de euros (25 % del total agroalimentario). El aceite de oliva protagonizó en 2024 uno de los mayores crecimientos del sector. Con 6.580 millones de euros exportados (+ 46 %), vuelve a ser la primera partida arancelaria agroalimentaria por valor exportado. El porcino, segundo sector exportador con 8.793 millones de euros, retrocedió un 2 % en 2024, rompiendo una tendencia ascendente de una década. Finalmente, las exportaciones de vino alcanzaron los 3.136 millones de euros en 2024, con un incremento modesto, del 2 %, pero que contrasta con la caída del 3 % del año 2023.

Principales exportaciones de la Comunitat Valenciana / Levante-EMV

Finalmente, el documento también recoge un análisis global de la evolución del sector exterior en los últimos diez años, en el que destaca que las exportaciones de frutas y hortalizas han pasado de suponer el 30 % del total en 2014 al 25 % en 2024; mientras que, por el contrario, el porcino sube del 10 al 12 %. Los vinos también descienden de forma importante, del 7 % al 4 %, y se producen pequeños incrementos en sectores como aceite de oliva, dulces, conservas de pescado o carne bovina.

El balance de 2024 confirma que el sector agroalimentario español no solo resiste, sino que lidera. Su evolución es robusta en términos de volumen, valor, diversificación de productos y presencia internacional. Su contribución al saldo exterior es insustituible y su dinamismo lo convierte en uno de los sectores más resilientes y dinámicos de la economía española. Sin embargo, también se enfrentan desafíos importantes: necesidad de diversificación geográfica, dependencia de determinados productos estrella, exposición a riesgos climáticos, aumento de costes energéticos y nuevas exigencias regulatorias ligadas al Pacto Verde Europeo.