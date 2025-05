Críticas contra Mazón en el arranque del primer 1 de mayo tras la dana en València

Miles de personas de todas las edades, ataviadas con pancartas reivindicativas o los siempre tradicionales emblemas sindicales, han comenzado a marchar este jueves por el centro de València con motivo del Día del Trabajador. Una manifestación que en este 1 de mayo ve como las reivindicaciones de las centrales -con reclamaciones como las subidas de los salario por convenio y, especialmente, la aprobación de una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que espera en la mesa del Consejo de Ministros- se entremezclan con las críticas por la gestión de la dana contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, seis meses después de la tragedia. No en vano, tanto UGT como CC OO -los dos sindicatos que lideran la concentración- se han mostrado muy críticos en los últimos tiempos con el mandatario.

Así, bajo un cielo gris y tras la intervención en la cabeza de la manifestación de los secretarios generales tanto de CCOO-PV (Ana García) como de UGT-PV (Tino Calero), la columna ciudadana ha partido desde la plaza de San Agustín para seguir un itinerario que está previsto que pase por la calle Periodista Azzati, por la plaza del Ayuntamiento, la calles de las Barcas y Pintor Sorolla, el Palacio de Justicia y así como en la avenida Navarro Reverter. Será posteriormente, ya en una plaza de América en la que concluye como cada año la marcha, donde García y Calero -este último en su estreno tras su elección como secretario general ugetista en abril- harán sus discursos.

Sobre las 11:15 horas y tras recibir los líderes sindicales un documento de los comites dana, la marcha ha comenzado tras la pancarta en la que se podía leer "Protegir les conquestes guanyar futur". Entre los asistentes, que desfilaban al ritmo de las batucadas y les dolçaines, se ha podido ver a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la diputada de Compromís, Àgueda Mico o al expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, entre otros.

Antes los medios, no obstante, ha sido Ana García la primera que ha tomado la palabra recordando conquistas logradas gracias al "diálogo social" como "el escudo social" que han blindado los ERTE o el incremento del salario mínimo o de las pensiones antes los cuales "la derecha ha votado siempre en contra". Sin embargo ha llamado a luchar por nuevos objetivos como la reducción laboral "que es el momento tras 40 años" o avanzar en que la regulación del despido "se acerque a la Carta Social Europea". Del mismo modo, ha recordado que "debemos ganar en democracia" en un momento en el que se "cuestiona incluso el papel que tenemos las organizaciones sindicales".

Por su parte, Tino Calero ha destacado cómo "la ultraderecha esta condicionando las políticas del Partido Popular" en la Comunitat Valenciana. "Queremos trasladar un mensaje muy claro a los adalides de la anti política y es que los sindicatos de clase no vamos a dar un paso atrás", ha remarcado el dirigente. Para ganar en "conciliación" y en mejorar las condiciones laborales, Calero también ha pedido a los partidos del Congreso la reducción de la jornada laboral, además de apostar por otros asuntos como la infrafinanciacion o el acceso a la vivienda.

Desde el ámbito político, Micó ha enfatizado la importancia de medidas defendidas por su formación como la reducción de la jornada laboral "para que la gente trabajadora tenga unas condiciones de vida dignas". "La Generalitat Valenciana ha demostrado ser un Gobierno criminal por no dar la cara, no depurar responsabilidades y poner en peligro a los trabajadores y trabajadoras que murieron intentando salir de sus puestos de trabajo", ha destacado la diputada de Compromís en referencia a la riada del 29-O. Asimismo, ha señalado que "apoyarán" la huelga convocada por algunos sindicatos el 29 de mayo.

Por su parte, Pilar Bernabé ha mostrado "su apoyo a los sindicatos de clase" y ha recordado que con el actual Ejecutivo central se ha logrado la subida del salario mínimo "por encima de los 1.100 euros" o que hoy "haya más mujeres y más jóvenes trabajando que nunca". En este sentido, ha criticado al PP por no ponerse "al lado de los trabajadores y de las trabajadoras" y no apoyar el paquete de medidas del Gobierno para la protección del empleo "en los sectores más afectados por la crisis arancelaria". Del mismo modo, ha cargado contra Mazón por "huir a Estados Unidos para no se sabe qué".

Más allá de declaraciones sindicales y políticas, también se ha podido escuchar las proclamas ciudadanas, entre las que se han mezclado los "visca la lluita de la clase obrera", "nativa o extranjera, la misma clase obrera" o "manos arriba, el alquiler es un atraco", con otras dirigidas directamente contra el Consell y las formaciones de ultraderecha. Entre ellas, sin ir más lejos, se han escuchado mensajes como "Mazón y Vox en la misma silla, hoy me he levantado con una pesadilla" o "Mazón, escucha, jóvenes en lucha"

Además de en la capital del Túria, estaba previsto que a las 11 horas dieran comienzo otras marchas similares en Alcoi, Elx y Castelló, mientras que a las 11.30 horas será el turno de que la concentración prevista en Alicante dé comienzo.