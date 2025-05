El Gobierno excluye de la rebaja fiscal del IRPF a grandes territorios citrícolas valencianos como Sagunt, Gandia y Xàtiva

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio de 2024 avanza y el Gobierno central pone en marcha rebajas para el sector primario después de un año que las organizaciones agrarias califican de "desastroso" para la Comunitat Valenciana por los devastadores efectos de la sequía y la dana. Así, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) valora la rebaja de los índices de rendimiento neto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) -módulos de IRPF- de la actividad agraria para el ejercicio 2024, publicada el pasado martes por el Ministerio de Hacienda en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero “esperaba un mayor apoyo y sensibilidad hacia los agricultores y ganaderos tras sufrir el peor año agrario de la historia reciente con 1.870 millones de euros de pérdidas. Y sobre todo, lamenta que explotaciones citrícolas de grandes áreas valencianas como Sagunt, Gandia o Xàtiva, entre otras, se queden sin recortes fiscales.

En parecidos términos, la Unió Llauradora i Ramadera indica que las bonificaciones en los módulos del IRPF para el sector primario "se quedan muy cortas para paliar los efectos del peor año climatológico de los últimos tiempos con la grave sequía y las terribles consecuencias de la dana". Además, considera que "son incoherentes y crean agravios comparativos entre productores de nuestro territorio según su lugar de empadronamiento y cultivo".

Balsa de riego valenciana afectada por la sequía, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

AVA-Asaja había solicitado, en consenso con la Conselleria de Agricultura y otras entidades del sector agrario, una reducción de módulos “mucho más potente y generalizada a toda la Comunitat Valenciana, pero en lugar de ello el Gobierno ha contestado con unas medidas fiscales que no están a la altura de las circunstancias excepcionales acontecidas en 2024”. Además, en el caso del cultivo más presente en la región como son los cítricos, Hacienda establece “diferencias arbitrarias entre términos municipales a pesar de padecer las mismas adversidades climáticas”, según las organizaciones agrarias valencianas.

Rebajas por cultivos

Los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos podrán aplicarse una reducción del 5% en el rendimiento neto en su declaración de la renta. Las producciones que cuentan con una reducción de módulos en toda la Comunitat Valenciana son el caqui (0,26), la uva para vino con DO (0,22) y sin DO (0,18), la almendra (0,18), la algarroba (0,09), las leguminosas (0,13), algunos cereales como la avena, la cebada y el trigo (0,09), el olivo (0,05), ovino y caprino de leche (0,18) y de carne (0,09) y la apicultura (0,18).

Porcentaje de rebaja por tipo de cultivos. Año fiscal 2024 / Levante-EMV

En toda la provincia de Alicante, los módulos de la uva para vino se reducen a 0,16 con DO y 0,13 sin DO. En cuanto a la provincia de Castellón, todos los términos municipales tienen rebajas en avena, cebada y trigo (0,05), girasol (0,11) y almendra (0,09). Para la provincia de Valencia no hay específicamente reducciones generalizadas, sino término a término, donde aparecen rebajas puntuales en mandarinas y naranjas de hasta 0,13 y 0,18, en hortalizas de hasta 0,05, en frutas de hueso hasta 0,26, en patatas hasta 0,18 o en viveros hasta 0,07, entre otros.

Afectados por la dana

El Ministerio de Hacienda también había publicado el pasado mes de diciembre en el BOE ventajas fiscales para los autónomos afectados por la dana. La orden contempla una bajada del 25% tanto en la tributación por módulos como en las cuotas devengadas en el régimen simplificado de IVA.

Adicionalmente, se mantiene la minoración en el rendimiento neto del 35% por la adquisición de gasóleo agrícola, y del 15 % por la compra de fertilizantes aplicada en los dos años anteriores, así como el 0,5 del índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, siempre que representen más del 50% del importe de los productos alimenticios consumidos, y se aplica tanto a los sectores ganaderos intensivos como extensivos.

Rebajas por provincias / Levante-EMV

También es aplicable el coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25% del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no sólo a los de consumo eléctrico estacional. AVA-Asaja había exigido que esta medida no beneficiara únicamente a comunidades de regantes y pozos privados, sino que se extendiera a todas las entidades de riego, independientemente de su personalidad jurídica.