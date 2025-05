Los exportadores valencianos aprovechan la pausa arancelaria para tomar posición en Estados Unidos

Desde hace casi un mes, la amenaza arancelaria global planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en pausa. Un tenso respiro, que se prevé mantener durante alrededor de 60 días más, que las empresas de la Comunitat Valenciana que comercian con el país norteamericano están aprovechando para reforzar sus posiciones en este territorio y, en algunos casos, aumentar sus ventas o stocks ante el encarecimiento previsto por los gravámenes.

Ese es el análisis que realizan a este diario tanto responsables y expertos de algunos de los sectores con negocio en EE UU como el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata. Este último, no en vano, asegura que "lejos de abandonar el mercado americano, la apuesta de las empresas va a ser la de reforzar las actividades con Estados Unidos, porque es un mercado importante". En concreto, el responsable cameral apunta a que en las últimas semanas, las firmas valencianas y nacionales "están hablando con sus clientes y proveedores, tomando posiciones". Una situación cuya consecuencia está siendo "unos mayores movimientos» y que se esté haciendo "más acopio".

Lo reflejan estadísticas como las del puerto de València, que en su último boletín mensual –el de marzo– señalaba que el tráfico con Estados Unidos en toneladas se había incrementado un 13 % con relación al primer trimestre de 2024. Además, solo en un marzo en el que la tensión arancelaria ya se manifestaba, Valenciaport rozó el millón y medio de toneladas gestionadas con este país, un crecimiento reseñable respecto a las 1,31 millones del ejercicio previo.

Aceleración de pedidos

Ese mayor interés por hacer negocio antes de que lleguen el golpe arancelario se está notando, sin ir más lejos, en sectores como el vino, el aceite o la madera. En el caso del primero, por ejemplo, el presidente de la D.O Utiel-Requena, José Miguel Medina, destaca que tras un arranque de año en el que los pedidos desde EE UU "se ralentizaron", en los últimos tiempos "se están acelerando". Una perspectiva que prevé que continúe en los próximos meses.

Una situación similar se está detectando en el aceite. Según apunta Francisco Cortijo, experto en este sector y director de la revista Almaceite, el volumen de ventas de ‘oro líquido’ en el país norteamericano –un producto que, en alrededor del 60 %, sale del puerto de València– está "creciendo un 7 %" en un mercado que es el segundo para la exportación nacional. Un contexto que bebe directamente de la incertidumbre aduanera.

"Las grandes envasadoras que venden en Estados Unidos están adelantando la exportación ante la amenaza de los aranceles. No se está vendiendo más, sino que se está haciendo para que tengan stock suficiente", destaca Cortijo, que prevé que esta circunstancia se mantenga en los próximos meses "para evitar problemas". No obstante, también avisa del impacto que puede tener para la competencia de este producto si finalmente se aplican aranceles más bajos a países rivales como Túnez –que podría ser golpeado con un alza tarifaria al 10 %– frente al 20 % que se estima para España.

Por su parte, en un sector como el del mueble y la madera, el presidente de la patronal valenciana Fevama, Alejandro Bermejo, destaca que tanto las compras de materias primas como la madera de roble como las ventas "se están acelerando con esta pausa". Eso sí, el dirigente avisa que tras estos movimientos que se están haciendo antes del impacto arancelario "habrá un parón".

No sucede lo mismo, sin embargo, en un sector metalúrgico que, por el momento, se mantiene sin grandes cambios. Como explica el máximo dirigente de la patronal Femeval, Vicente Lafuente, sus actividades están "en una tensa espera", porque "no hay una definición clara de qué va a suceder y, por tanto, no se pueden hacer ni compras ni ventas previas".

¿Quién pagará el coste extra?

Más allá de cómo reaccionan a día de hoy las empresas, el horizonte está también en cómo afectará esta subida arancelaria y quién asumirá ese coste extra. Una realidad que José Vicente Morata tiene claro que acabará impactando más en el país norteamericano: "Lo que pasó en la primera época de Trump es que fue el importador americano el que asumió esas subidas", una circunstancia que se acabó "trasladando al consumidor". Ahora, la situación podía ser similar. "Puedes aguantar en los pedidos que ya tienes, pero luego las empresas lo van a tener que repercutir", concluye.