El Gobierno amplía la investigación y pide información extra a Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Acciona sobre el apagón

El Gobierno amplía su investigación sobre las causas del apagón que paralizó España durante horas el pasado lunes. El comité de análisis creado por el Consejo de Seguridad Nacional ha solicitado ha exigido información adicional a las grandes eléctricas como propietarias de plantas de producción de electricidad en España y no sólo como gestores de redes de distribución, según ha desvelado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El comité de análisis creado por Moncloa y al frente del cual se ha puesto la propia vicepresidenta Aagesen exigió desde el primer momento después del apagón información concreta Red Eléctrica, gestor del sistema eléctrico, y a todas las compañías eléctricas que gestionan los 35 centros de control de la red, solicitándoles todos los datos de telemetría y los registros de estas instalaciones para determinar qué sucedió en los cinco segundos fatídicos en que se perdió súbitamente el 60% de la electricidad que se estaba consumiendo y el sistema eléctrico colapsó.

Ahora el Gobierno ha decidido ampliar el radio de acción de la investigación y ha solicitado información sobre el funcionamiento del sistema antes y después del apagón a las compañías eléctricas que cuentan con plantas de generación que de manera acumulada cuentan con más de 1.000 megavatios (MW) de potencia instalada, entre las que se encuentran Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, EDP y Acciona Energía.

Seguridad Nacional quiere recabar los millones de señales y medidas que cada milisegundo se registran en el sistema eléctrico para determinar lo que pasó justo antes y justo después del momento en que el apagón arrancó. Muchos de esos datos muchos estaban ya en manos de Red Eléctrica de manera centralizada, otros están en los 35 centros de control repartidos por toda España gestionados por las eléctricas (entre otras, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Acciona, Engie o Totalenergies), y otros están distribuidos de manera aún más dispersa en equipos aún más cercanos a las propias plantas de producción.

Una enorme caja negra en la que todo queda registrado. El Gobierno ha exigido a todos los operadores recibir toda esa información ya y ahora amplía no sólo al operador del sistema y a los gestores de los centrol de control, sino también a los grandes productores de electricidad. La vicepresidenta Aagesen ha subrayado, en una entrevista con TVE, que la investigación para poder determinar con certeza las causas del parón energético llevará un tiempo porque serán necesarios analizar en torno a 750 millones de datos.

El sistema tembló antes del apagón

Las indagaciones realizadas hasta ahora han permitido descubrir al Gobierno que unos instantes antes del apagón el sistema eléctrico ya sufrió grandes perturbaciones pero que consiguió reponerse y seguir funcionando con normalidad. Hasta ahora, con los datos de Red Eléctrica, se había conseguido concretar que a las 12 horas, 33 minutos, 16 segundos, 442 milisegundos del pasado lunes se produjo una primera gran sacudida en el sistema provocada aparentemente por una pérdida súbita de una inmensa cantidad de electricidad que se estaba consumiendo y que se concentró en la región suroeste de España (probablemente en Extremadura)

Y también se había comprobado que el sistema consiguió reponerse momentáneamente, pero que 1,3 segundos después se registró otra gran oscilación en el funcionamiento de todo engranaje eléctrico con otra gran desaparición de electricidad. Y tras ese segundo golpe el sistema eléctrico no consiguió autorregularse y se inició el colapso. Apenas tres segundos y medio después los cortafuegos automáticos aislaron por completo el sistema eléctrico español de Europa y se cortó la interconexión con Francia. En apenas cinco segundos el colapso fue total y se produjo un histórico cero energético. Todo el sistema eléctrico dejó de funcionar.

Aagesen ha desvelado este lunes que los técnicos han confirmado que 19 segundos de ese lapso de cinco segundos fatídicos el sistema eléctrico ya sufrió lo que parece que fue una gran pérdida de generación y que el incidente se concentró en la zona sur de España, no en la suroeste como las que le siguieron. “Tenemos que ver si hay relación entre ambos eventos y ver cuál es la causa”, ha explicado la vicepresidenta. “El sistema reaccionó ante esa oscilación 19 segundos antes, con la segunda oscilación el sistema no consiguió una recuperación de sus condiciones naturales y con la tercera ya no consiguió recuperarse”, ha indicado.

Próxima ampliación