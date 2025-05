Ford prevé 1.325 millones de euros de impacto de los aranceles tras reducir sus beneficios hasta marzo un 64 %

Las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya reflejan un gran impacto en los principales fabricantes del sector del autómovil como Ford. La multinacional con planta en Almussafes anunció anoche que las subidas tarifarias tendrán un coste para la firma de 1.500 millones de dólares netos (1.325 millones de euros) este 2025, lo que ha obligado a la firma a tener que cancelar sus expectativas financieras para este ejercicio ante "la incertidumbre" que genera este factor arancelario. "Son un riesgo sustancial para el sector que podría tener significantes impactos en los resultados financieros y que hacen que la actualización de la previsión financiera sea díficil en estos momentos", añadió la compañía en un comunicado.

En clave valenciana, los aranceles también proyectan sombras para movimientos futuros, como es la llegada de un nuevo modelo global -que, por tanto, tendrá una cuota de venta prevista en Estados Unidos- planificado para la planta valenciana a partir de 2027. Sobre ello, de momento la multinacional ha confirmado en varias ocasiones que mantiene su proyecto sin cambios, una visión que dibuja un horizonte incierto si ese gravamen se mantiene. Al respecto, el presidente del comité de empresa de Ford Almussafes, Carlos Faubel, ha destacado que estos anuncios del coste arancelario "no generan impacto ni preocupación" en el seno de la planta valenciana al no afectar a unos planes que, en su caso, "son más a largo plazo". No obstante, ha incidido en que "hay que estar atentos y dialogar con la dirección europea" de la compañía mientras se "ve cómo va la negociación" entre la Unión Europea y EE UU.

Pérdida de beneficios

No es, sin embargo, el único golpe que ha anotado Ford en este arranque de ejercicio. Porque su balance especifica que los beneficios netos de la insignia del óvalo entre enero y marzo se desplomaron un 64,6 % con relación al dato del primer trimestre de 2024. Esto, traducido en cifras, supuso quedarse únicamente en los 471 millones de dólares (416 millones de euros), algo que contrasta con un 2024 en el que la empresa estadounidense cerró con unos beneficios históricos de 5.879 millones de dólares (5.190 millones de euros).

Tras este hecho está, entre otros motivos, una bajada considerable de las ventas de la firma a nivel mundial. En concreto, entre enero y marzo vendieron 971.000 vehículos, un 7 % menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que se tradujo en una pérdida de ingresos de alrededor del 5 % hasta quedarse en los 40.659 millones de dólares (35.902 millones de euros). Por divisiones, Ford Blue -el área que engloba la fabricación de modelos de combustión y que sigue siendo la mayoritaria para su negocio- vió como sus ventas se redujeron un 6 %, un porcentaje inferior a la caída que tuvo el área de vehículos comerciales (Ford Pro), que bajó un 14 %. La única mejora fue la de la división Model e -que engloba los híbridos enchufables o los eléctricos puros- que aumentó sus ventas un 213 % hasta suponer 31.000 unidades.

Pese a este contexto adverso, resulta destacado que Europa -continente que últimamente había visto cómo el posicionamiento de Ford perdía peso en favor de otros fabricantes- resiste mejor en matriculaciones que el resto del mundo. En concreto, los últimos datos trimestrales ofrecidos por la patronal del sector (Acea) señalaban que entre enero y marzo la pérdida de ventas ha sido solo del 1,9 % -equivalente a una bajada de 2.000 unidades vendidas hasta los 114.678- frente al 7 % general.

No encarecer precios

En este contexto, el CEO de Ford a nivel mundial, Jim Farley, ya destacó la pasada semana que la marca americana no elevará el precio de sus vehículos hasta no conocer cómo sus rivales responden a riesgos como los aranceles. Eso sí, hay que recordan que buena parte de los coches que produce -el 80 %- para el mercado estadounidense los fabrica en sus plantas en el país, como es el caso de la de Dearborn, algo que no sucede con algunos competidores como General Motors, firma que ha previsto que el coste de los aranceles sea más del triple que en el caso de Ford.