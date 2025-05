El Consell estudiará si aplica el derecho de tanteo del edificio de La Torre

El Consell estudiará "la conveniencia" de ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre el edificio de protección oficial (VPO) situado en La Torre cuando se certifique la operación analizando "con detalle si es útil la compra" porque "son inmuebles que puedan sumarse al Parque Público de Viviendas".

Así lo ha señalado este miércoles la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, en rueda de prensa preguntada por si el Gobierno valenciano actuará sobre el edificio de 134 viviendas de protección oficial (VPO) situado en La Torre y sobre el que la socimi Ktesios ha firmado un contrato de arras para adquirirlo por 9 millones de euros. Cada piso tiene un precio medio de 67.000 euros cuando su valor de mercado ronda los 150.000.

Camarero ha señalado que el Consell en estos momentos "no tiene información oficial sobre la venta de este edificio" que conocen a través de las informaciones publicadas por los medios de comunicación. Al respecto, ha explicado que "cuando hay una transacción entre empresas tienen la obligación de comunicárnoslo a la Generalitat para decidir si aplicamos el derecho a tanteo y retracto o no se aplica".

Fase previa

Por ello, ha apuntado que esta operación "debe estar en la fase previa porque no tenemos más información" y "además se requiere la autorización de la junta de accionistas, cosa que desconocemos si se ha hecho". En ese sentido, ha señalado que "cuando se certifique la operación y cuando nos lo comunique en ese momento valoraremos la conveniencia o no de poder, junto con el Ayuntamiento de València, aplicar el tanteo y retracto" ya que este edificio tiene calificación de protección pública hasta el año 2041 y, por lo tanto, entrarían dentro de los inmuebles a los que la Generalitat puede aplicar este derecho".

Edificio de La Torre / M.A.Montesinos

Camarero ha recalcado no solo en este edificio de La Torre, sino que el Consell valorará "en cada caso que se produzcan de aquí al futuro la conveniencia y la utilidad de la compra, es decir, cada euro del dinero público que se va a invertir en edificios, en compras y en gastos para que de verdad sea útil para los valencianos".

Utilidad

"No vamos a aplicar el derecho de tanteo y retracto si no son útiles como hizo el anterior Gobierno del Botànic", ha recalcado. Así, se ha referido a la compra del anterior Consell "de cinco edificios de Moncada totalmente vandalizados y destruidos que todavía no han podido ser puestos a disposición de los vecinos, las seis viviendas con 'okupas' del edificio de Vicente Brull o las viviendas semiruinas en distintos municipios que han supuesto muchos millones de euros a las arcas públicas de la Generalitat". "Esto no es lo que vamos a hacer", ha insistido.

Por ello, ha señalado que cuando se disponga de toda la información del edificio de la Torre "se estudiará con detalle si son viviendas que puedan sumarse al Parque Público de Viviendas y, por lo tanto, que podamos ayudar y atender a que estas viviendas puedan ponerse a disposición de las personas que lo requieren en esas listas que tenemos de espera".