Ford Almussafes cerrará el primer semestre sin producir vehículos durante 44 días

Ford Almussafes continúa sumando jornadas en las que no saldrá ningún vehículo de sus líneas de producción. Dentro de un ERTE RED puesto en marcha a inicios de año ante la imposibilidad de tener carga de trabajo para alrededor de un millar de sus empleados hasta que no llegue el futuro modelo multienergía en 2027, la compañía con sede en Detroit ha ido calendarizando en reuniones mensuales los días en los que la planta de vehículos -mayoritaria dentro del complejo industrial- permanece sin actividad. Unos parones que, en el primer semestre del año, ascenderán cuando se complete el mes de junio hasta las 44 jornadas.

Las nuevas paradas

Es el cómputo total que se deduce después de que este miércoles el sindicato mayoritario en la factoría, UGT, haya dado a conocer las paradas previstas para el mes de junio después de una nueva reunión con la firma del óvalo. En concreto, a través de un comunicado, se ha especificado que no saldrá de las líneas de fabricación ningún Kuga -único modelo que desde hace un año resiste en Almussafes- los días 2, 9, 16, 23, 27 y 30 de junio. Así, serán estas las fechas que se sumarán a las cuatro -5, 12, 19 y 26- ya previstas para este mes de mayo. Como gran novedad en ambos meses, la producción de motores no se detendrá ningún día, algo que no pasó durante el primer cuatrimestre del año.

Debido a esta situación de parones, la realidad es que el año productivo de Almussafes está siendo el peor en volúmenes de su historia. Sin ir más lejos, entre enero y marzo solo salieron de la factoría 22.100 unidades del Ford Kuga, un descenso de más de 8.000 vehículos respecto a los meses de enero, febrero y marzo de 2024, cuando se produjeron -gracias a tener aún la furgoneta Transit para el mercado europeo- hasta 30.700 vehículos. Y no fue la única noticia mala en el arranque del año del ejercicio para la marca del óvalo.

Año de pérdidas

Porque según dio a conocer la firma a inicios de esta semana, la compañía prevé hasta 1.325 millones de euros de impacto este año causados por los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A ello, se suma la reducción de hasta un 64 % de sus beneficios que ha tenido en el primer trimestre -quedándose únicamente en los 416 millones de euros- o la rebaja de hasta un 7 % en ventas que tuvo la compañía a nivel mundial hasta marzo.