Todas las estaciones de ITV sin cita previa en Valencia, Alicante y Castellón

El verano se acerca y, con él, llega también la época en la que más conductores tienen que pasar la revisión de su vehículo, la ITV. Un trámite obligatorio que el año pasado se enfrentó en la Comunitat Valenciana a un colapso que duró meses. A día de hoy, esta situación está lejos de repetirse. Sin embargo, también resulta cierto que son varias las estaciones en las que poder pasar este servicio actualmente no resulta sencillo, bien porque no tienen citas disponibles ya o bien porque para encontrar el primer turno a disposición de los ciudadanos se tiene que esperar más de 45 días.

Las estaciones sin cita

En concreto, según se reflejab ayer en la web de la sociedad pública de este servicio, Sitval, son siete los centros para esta inspección que actualmente muestran el color rojo -el que indica, según el formato establecido, que no hay citas en los próximos 45 días- al lado de su nombre. Entre ellas, están los casos de Gandia, Sagunt y Massalfassar -esta última, la única con atención 100 % sin necesidad de cita- en la provincia de Valencia, el de Ondara en Alicante y las tres estaciones castellonenses en las que se puede pasar la ITV: la de Castelló, la de Vinarós y la de Vila-real.

La ITV de Alzira, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Sin embargo, no estas no son las únicas estaciones en las que encontrar una cita no resulta fácil. Sin ir más lejos, en otro de los centros valencianos, esa disponibilidad de citas no es visible hasta dentro de, como mínimo, un mes. Y ese no es otro que la estación de Alzira, donde el primer turno disponible no se puede ver hasta el próximo 17 de junio. Mientras, en el resto de las estaciones -Alcoi, Orihuela, Novelda, Benidorm, Redován, Alicante, Villena, Elx, Pilar de la Horadada, Torrevieja, Riba-roja, San Antonio de Benagéber, Valencia-Campanar, Valencia-Vara de Quart, Xàtiva, Catarroja, Lliria, Ontinyent y Utiel- el color verde es la tónica y se puede encontrar una cita en menos de 30 días.

A semanas del aumento de actividad

Este escenario se produce a la espera de que en las próximas semanas comience el periodo fuerte de la inspección, que -marcado por el inicio de las vacaciones entre el personal y la mayor carga de trabajo- los sindicatos sitúan desde mitad de junio.