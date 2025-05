Ángel Olivares, presidente de Feindef: "Cada euro que se invierte en Defensa repercute 2,5 euros en el PIB"

¿Cómo valora el anuncio de este martes de Pedro Sánchez de invertir 10.471 millones de inversión en defensa para llegar al 2% del PIB este mismo año?

Supone el cumplimiento de un compromiso internacional que España tenía desde la cumbre de la OTAN de Gales de 2014. Es una demostración también de la seriedad de España como un aliado fiel y estable, que cumple con sus obligaciones en un bien público básico, y primigenio, que es el bien de la seguridad, la seguridad de todos los ciudadanos. La Unión Europea está siendo agredida por una vulneración flagrante del derecho internacional y esto pone en riesgo la estabilidad, la paz y la libertad del conjunto de los países europeos y me atrevería a decir incluso la estabilidad del mundo entero. Si el agresor obtuviera un beneficio supondría un incentivo más para todos aquellos que pretendan seguir el mismo camino, que es violar la legalidad internacional y que el mundo se rija por la ley del más fuerte y no por la ley del derecho.

¿Cómo ve que el Gobierno vaya aprobar esta inversión sin llevarla al Congreso a pesar de las críticas de la oposición y el rechazo de sus socios y de Sumar?

No me quiero meter en cuestiones estrictamente políticas, pero la ley establece claramente cuáles son las competencias de cada uno de los de las instituciones. Si es necesario que haya algún tipo de acuerdo parlamentario se tendría que realizar y si no es necesario no tiene por qué. La comparecencia del presidente Pedro Sánchez demostró que tiene voluntad de diálogo. En cuanto a otras críticas diría que se ignora que la seguridad es un bien público. Sin seguridad no hay bienestar social, no hay posibilidad de invertir en hospitales, en educación, es decir, gracias a la seguridad se garantiza la paz y la libertad. No es verdad que la inversión en más seguridad perjudique el estado de bienestar. Hay que encontrar el punto de equilibrio dependiendo cuáles sean las circunstancias. Es evidente que para que haya una paz estable y duradera tiene que garantizarse una adecuada seguridad. Y para que esa seguridad se produzca es necesario que haya una disuasión. Lo dijo Kennedy en 1963 las inversiones en armamento se hacen para garantizar que no necesitamos utilizar esas armas, que no necesitamos utilizar esos medios porque existe una disuasión suficiente para evitar que se produzca el conflicto. Es evidente que nadie puede permanecer impasible ante una agresión y una violación del derecho internacional humanitario como es el que se ha producido con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El Gobierno aspira a que su plan inversor contribuya a un aumento del PIB de entre 0,4 y 0,7 puntos y 100.000 empleos. ¿Lo ven posible o es demasiado ambicioso?

Lo veo perfectamente posible, incluso me atrevo a decir que es excesivamente prudente. Creo que puede superar esas cifras porque la industria de Defensa en España es una industria tractora que contribuye muy positivamente a la reindustrialización del país y a conseguir uno de los objetivos que tiene la Unión Europea y España y es que el sector industrial tenga un peso del 20% del PIB y hay que tener en cuenta que en este momento estamos, creo recordar, en un 13,7%. Cada euro que se invierte en Defensa repercute en 2,5 euros en el conjunto de la economía nacional, tiene efectos muy beneficiosos en la balanza comercial y genera un empleo de alta calidad y que está retribuido entre un 60% y un 70% por encima de la media del sector industrial.

La Comisión Europea ha propuesto redirigir más fondos de programas de financiación comunitarios ya existentes a inversiones en Defensa y proyectos de uso dual, aquellos con fines militares y civiles, para acelerar el gasto de la UE en seguridad. ¿Cómo ve al sector de la Defensa en España? ¿Ha llegado preparado al momento actual en el que estamos viendo este auge inversor?

La industria española de Defensa está muy preparada, posee tecnologías de vanguardia y lo que seguramente le falta como al conjunto de la industria europea es volumen, tamaño. Por eso es necesario que haya consolidación empresarial, algo que en Estados Unidos se realizó ya en 1993. Esperamos que este proceso de consolidación empresarial contribuya a que las grandes inversiones que son necesarias sean más eficientes de lo que son actualmente.

¿Cree que Indra por tamaño es el tractor que España necesita?

Sin duda alguna es una de las grandes empresas que pueden, digamos, capitalizar y contribuir a incrementar la eficiencia de las inversiones. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que la primera empresa mundial del sector factura 60.000 millones de euros. Es decir, prácticamente son 10 veces más que todo el gasto en Defensa que acomete España. Eso da una idea de la magnitud del asunto. Es decir, las empresas europeas parece que son grandes, pero no lo son tanto. Es decir, que también que la industria europea también necesita desarrollar proyectos de consolidación para incrementar volumen y tamaño, que eso le permitirá desarrollar productos de manera más eficiente y más rentable.

Olivares durante un momento de la entrevista. / EPC

¿El rearme que prepara la Unión Europea va a beneficiar en gran medida compañías de Estados Unidos por el gran tamaño que tienen como dice?

No, en absoluto. Todo lo contrario, es decir, precisamente de lo que se trata es que en vista del déficit de capacidades que tiene la Unión Europea, se incremente la autonomía y la soberanía estratégica, es decir, de disminuir la dependencia de países terceros que tiene la Unión Europea. Eso es lo que intenta solventar la estrategia industrial europea y el Libro Blanco de la Defensa.

¿Cree que tenemos los recursos humanos suficientes que las empresas necesitan o hay déficit de perfiles?

Si algo caracteriza la industria de Defensa española es que tenemos mucho talento y mucha calidad. La necesidad de captar y retener talento es una necesidad mundial, que ocurre también en la industria militar estadounidense. En España tenemos mucho talento, pero tenemos necesidad de incrementarlo todavía más.

Empresas que hasta ahora no estaban especializadas en Defensa como Antolín quieren aprovechar el tirón inversor gracias a sus conocimientos en el ensamblaje de piezas de automóvil y en la cadena de suministro. ¿Cree que hay oportunidades para este tipo de compañías industriales?

Por supuesto que sí. Lo dice el Libro Blanco y la estrategia industrial europea que ante una situación de un conflicto de alta intensidad como el que se está produciendo, haya reconversiones industriales en uno o en otro sentido. Es decir, que la industria civil se utilice para integrase en la cadena de suministro de la industria de Defensa y viceversa. Hay que tener en cuenta que cada vez abundan más las tecnologías que tienen una aplicación dual. Esto lo vimos claramente, por ejemplo, con la pandemia del Covid-19 y se ve todos los días. Desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo en ciberseguridad y espacio existe una gran transversalidad entre la tecnología civil y militar.

¿Cree que España debería instaurar, de nuevo, el servicio militar obligatorio?

No, a mí me parece que en este momento no se plantea esta cuestión ni creo que sea objeto de debate. Desde mi punto de vista es una cuestión diferente en los países nórdicos y en otros países donde se está planteando este asunto, pero en España creo en este momento no se detecta ninguna necesidad de esa naturaleza.

Estamos viviendo un fenómeno que es importante, todas las autocracias en el mundo llevan muchos años incrementando su gasto en Defensa. Si nosotros no tenemos los medios suficientes para que se produzca una desestabilización real y efectiva, lo que estamos haciendo es favoreciendo la agresión, así de claro hay que decirlo. Lo mismo que ante un conflicto la indiferencia es una especie de complicidad, y ante un conflicto la neutralidad al único que beneficia es al opresor, al que no cumple las normas, por eso nosotros no podemos permanecer indefensos, no podemos decir a nuestros ciudadanos que podemos ser víctimas de la agresión continua y permanente. Rusia hace muchos años que tiene que está en guerra con la Unión Europea porque Putin y todos los tiranos y los autócratas a quien tiene miedo de verdad es a la libertad. No tiene ningún miedo a ninguna agresión de la OTAN que es una alianza puramente defensiva, a quien tienen miedo es a la libertad. Es algo que dijo Aristóteles antes de Cristo, los tiranos provocan la guerra para que el pueblo necesite un líder.

- Usted ha sido secretario de Estado de Defensa trabajando codo con codo con Margarita Robles, ¿cómo valora sus años al frente del Ministerio? ¿Cómo definiría al Ejército español?

Bueno, el Ejército Español tiene un prestigio internacional indudable, porque allá donde participa demuestra su excelencia profesional y demuestra una capacidad empática con la población con la que trabaja que no tienen otros ejércitos del mundo. Estamos ante una institución muy prestigiosa a nivel nacional e internacional y en ese prestigio desde luego ha contribuido mucho una eficacísima labor de la ministra de Defensa.

- En un año de tanto auge de la Defensa, ¿cuáles van a ser las novedades de Feindef, que se celebra del 12 al 14 de mayo en Madrid?

Feindef se va a consolidar como un referente imprescindible en las ferias multidominio del conjunto de Europa y también en el ámbito internacional. Ya estamos entre las diez ferias de Defensa más importantes del mundo, ferias de carácter general y va a tener un crecimiento muy significativo con relación a la edición del año 2023. Vamos a crecer en torno a un 59% en superficie de exposición, el número de expositores ya alcanza la cifra de 601 empresas que suponen un crecimiento del 78% y una presencia internacional muy significativa de 187 empresas internacionales y siete pabellones de siete países internacionales. Es decir, tiene un crecimiento importantísimo y nos coloca entre las ferias más importantes del mundo.