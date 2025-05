José Durá: «Necesitamos vivienda asequible; hace falta valentía en la Administración»

José Durá, un emprendedor nato José Durá (València, 1968) es un empresario hecho a sí mismo. Hijo del dueño de un taller de herramientas de construcción que se arruinó en la crisis de principios de los 80 por los impagos de sus clientes, combinó sus estudios de bachiller con un trabajo como soldador. Fundó la empresa con sus hermanos y en 2016 se hizo con toda la propiedad. En 2024 dio acceso al capital a un inversor estratégico que ha hecho crecer el grupo en el sector de la ferretería. «La alianza nos ha ido muy bien», subraya.

¿Cómo opera BdB?

BdB es una central de compras de materiales de construcción. Surge en 2022, aunque su origen es de una década antes. La empresa originaria es una firma mayorista de artículos de construcción, enfocada sobre todo en la Comunitat Valenciana. Vendía productos a almacenes de materiales de construcción. Ahí cogimos experiencia y conocimiento del mercado. Después vimos cómo desembarcó en España una central de compras francesa. Estudiamos el mercado francés y comprobamos que allí funcionaban bastantes centrales de compras y servicios. Es un sistema que en España ya estaba implantado en sectores como la venta de electrodomésticos e hicimos lo mismo en el de la construcción.

¿Cuál fue la central de compras francesa que entró en España?

Era Bigmat. Ahora mismo es nuestro competidor principal. Bigmat y nosotros tenemos un modelo diferente al de Obramat o Leroy Merlin. Estos últimos tienen tiendas propias y nosotros somos una central de compras y servicios. Lo que hacemos es agrupar las compras de nuestros almacenes asociados. Somos parecidos a una franquicia. Un ejemplo a lo que hacemos nosotros en el sector del deporte es Intersport. Nuestro modelo es de empresas independientes que se asocian a nuestra organización para mejorar su competitividad gracias a agrupar volúmenes de compra.

¿Y los socios pagan un canon?

Los almacenes de construcción que se asocian con nosotros pagan un canon por los servicios que les proporcionamos. Los almacenes venden un 60 % a profesionales de la construcción (albañiles o montadores) y un 40 % a particulares. Los almacenes de construcción crecen de forma muy positiva. Es un sistema muy eficaz para competir con las grandes superficies y con el mundo digital. Nuestro producto es complicado comercializarlo por el canal digital porque son volúmenes grandes. Los almacenes de construcción tienen camiones con grúa, carretillas y espacios grandes.

¿Cómo les ha afectado la dana?

En la Comunitat Valenciana tenemos 51 empresas asociadas con sesenta tiendas. Siete almacenes resultaron afectados de forma seria. Algunos no pudieron abrir hasta pasado un mes.

¿Han notado la subida de ventas por la reconstrucción de las zonas afectadas?

Aun es pronto para decirlo. En el primer momento, los almacenes periféricos sí que aumentaron las ventas con mucho producto relacionado con la reconstrucción. Nosotros hicimos una donación muy importante de palas, botas de agua, guantes y equipos de protección. Hicimos las entregas de forma directa.

En el último año han tenido un crecimiento de negocio del 18 % hasta llegar a 620 millones de facturación agrupada. ¿A qué se debe este crecimiento tan fuerte?

El aumento se debe a dos motivos. El primero es el crecimiento orgánico ya que contamos con 80 puntos de venta nuevos en 2024 y ya tenemos 437. Es un incremento de casi un 25 %. El segundo motivo es la estabilidad del mercado de la construcción, que empieza a reflejar síntomas de crecimiento.

¿Por qué crece tanto la construcción?

No está creciendo tanto, la verdad. De hecho, lo estamos viendo ahora con la falta de vivienda. La construcción ha estado mal vista por culpa de la crisis de 2008, que realmente fue financiera. Es como si fuera pecado pedir ayudas a la construcción. Al final, somos generadores de empleo, bienestar y riqueza. Ahora mismo hay una falta de vivienda brutal. Hay que buscar fórmulas para hacer más accesible la vivienda.

El sector inmobiliario insiste en que falta obra nueva.

El año pasado se terminaron en España 130.000 viviendas de obra nueva, pero el país puede absorber perfectamente más de 250.000 al año. Con más vivienda de obra nueva se estabilizaría la oferta y la demanda, y no tendríamos el actual problema de precios.

¿Faltan ayudas estatales?

El Estado debe plantearse que tiene que ayudar. Yo me compré una vivienda de protección oficial subvencionada cuando tenía 25 años. Pude acceder a esa vivienda y cuando progresé me compré una diferente. Gracias a esa primera ayuda pública pude acceder a un piso de 65 metros cuadrados. Hoy en día ese tipo de ayudas son complejas o no existen. Es necesario un plan serio de vivienda accesible. Hace falta valentía por parte de la Administración. Ahora se está hablando de la construcción industrializada, pero su despliegue va a ser muy lento. Los baños y las cocinas industrializadas abaratarán las viviendas, pero hacen falta ayudas estatales de verdad para que los jóvenes puedan acceder a esa primera vivienda.

Construcción industrializada

¿Qué opina de la construcción industrializada?

Es una necesidad. Para nosotros, como almacén de la construcción, puede ser una amenaza, pero lo tenemos que convertir en una oportunidad. Este tipo de producción necesita materiales de construcción y ahí estaremos nosotros.

¿Cómo de envejecido está el parque de la vivienda en España?

En España hay 25 millones de viviendas con una edad media de 43 años. Tenemos mucho mercado por las reformas.

¿Cómo llevaron la crisis de la subida de materiales?

Vino derivada por la crisis de Ucrania. Fueron dos años horrorosos por la crisis energética y la subida del coste de materiales como el aluminio o la madera. El coste de la energía subió tanto que empresas tan potentes como las del sector del azulejo tuvieron vaivenes de precios tremendos. También impactó en el coste del transporte, que a veces es más caro que el del propio producto

Guerra comercial

¿Cómo ve la amenaza arancelaria?

De momento está en suspenso y la situación es un misterio para todos. Vamos a ver qué sucede cuando pasen los noventa días de pausa.

¿Comercializan marcas propias?

Tenemos marca propia de cerámica, baño y material de construcción. Utilizamos la marca BdB para material de construcción y ferretería, Kenda para cerámica y Lliro para baño. Con las marcas podemos ofrecer un producto exclusivo. Por ejemplo, gracias a la marca Kenda podemos negociar de una forma mucho más potente con los fabricantes (que son los proveedores) y obtener unos precios muy competitivos. Además, la relación calidad precio es muy alta porque todos nuestros productos provienen de las principales marcas del sector.

¿Funciona como una marca blanca?

Es una marca de distribución. Nosotros cuidamos mucho la calidad de los productos que llevan nuestra marca porque nos la jugamos. Hemos utilizado puntualmente marca blanca para competir en precio, pero nuestra marca de distribución es diferente y de calidad.

¿Cuáles son sus planes de expansión?

Esperamos alcanzar cifras de crecimiento similares a las de 2024 con el foco puesto sobre todo en Portugal y en el norte de España, donde nos falta presencia. También estamos creciendo de forma importante en Canarias. Hemos ampliado nuestros centros logísticos y estamos creando una red de transporte desde Valencia al resto de España. Por ejemplo, con rutas fijas transportamos cerámica cargada en Castellón.

¿Cómo ha sido su entrada en Portugal?

Portugal es muy similar a España en construcción. Prácticamente no hay centrales de compras. Hicimos un primer amago en 2023 con un primer asociado. Ahí nos pusimos a prueba. Una vez equilibramos nuestra cartera de proveedores en Portugal con este asociado, llegamos a la conclusión de que teníamos potencial para entrar y decidimos hacer la expansión. Nos ha ido muy bien, contamos ya con 11 asociados y 17 puntos de venta en Portugal. Empezamos en abril de 2024, llevamos un año justo. Yo creo que este año consolidaremos bien nuestra presencia en Portugal. En Francia es muy complejo entrar porque es el país de la distribución y de las centrales de compras, y el sector está muy maduro.