El último ‘agroganadero’ de l’Horta de València

¿Cómo ve el futuro Vicent Sebastià? «Mal», responde, antes de añadir que «no sé si nos vamos a jubilar». El ‘agroganadero’ confiesa que se gana la vida con su trabajo, «pero haciendo horas a punta pala. Me levanto a las seis de la mañana y no termino hasta las ocho o las nueve de la noche. Eso casi todos los días». No hay sostén, además, ni por delante ni por detrás: «Mi padre me ayudaba pero murió y mi hijo, que tiene quince años, no seguirá. Ya piensa en otra cosa. Así que estoy solo. Soy autónomo y no puedo ponerme enfermo», porque las vacas y los campos requieren cuidadados diarios. A modo de consuelo, al menos la dana no le afectó.