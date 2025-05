El Consell abre la puerta a quedarse con el edificio de la Torre

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha dejado hoy la puerta abierta a que la Generalitat adquiera el edificio de la Torre siempre que el Ayuntamiento de Valencia no ejerza esa opción. El pasado 7 de mayo Camarero no descartó ejercer el derecho de tanteo para comprar el edificio de viviendas de protección oficial de 134 viviendas comprado por un fondo de inversión a razón de 67.000 euros el piso para explotarlos en régimen de alquiler. Entonces dijo que no la Generalitat no disponía de información concreta al respecto.

No obstante, ayer, al ser preguntada al respecto tras la reunión del Consell, Camarero apuntó que el 8 de mayo se comunicó la venta a la Generalitat. A partir de esa fecha, el consistorio que preside María José Catalá tiene 40 días de preferencia en la compra, "y en función de lo que decida el Ayuntamiento, nosotros decidiremos. Nuestra política en general es no intervencionista, como sí hacía el gobierno del Botànic. Pero está es una zona sensible, La Torre". Así que, en función de lo que decida el ayuntamiento, "decidiremos. Es un edificio que sí podría ser comprado, esta zona ha sido siempre prioritaria para nosotros. En resumen: decidiremos cuando decida el ayuntamiento".

Estudio

El Ayuntamiento de Valencia, aseguró el pasado 5 de mayo que estudiará comprar el edificio. El inmueble lo ha puesto a la venta Inmo Criteria Caixa (una firma de la Fundación la Caixa) y los 134 pisos de alquiler que lo componen están arrendados como viviendas protegidas. Fuentes del sector ya advirtieron que la Administración "debería ejercer" su derecho de tanteo para ampliar su parque social de viviendas porque es imposible comprar pisos por ese precio en València. Además, la empresa que ha acordado la compra puede vender los pisos a precio de VPO, multiplicando sus ganancias. Los vecinos del inmueble desconocían que Inmo Criteria Caixa lo tuviera en venta y están preocupados por su situación tras la operación acometida por la socimi Ktesios. El propietario no les ha ofrecido la posibilidad de comprar el piso en el que viven de alquiler.

Susana Camarero / Efe

El edificio se terminó de construir en el año 2011 y los pisos cuentan con parqué, calefacción, ventanas de doble acristalamiento, cocina equipada con campana, horno y vitrocerámica y puerta de entrada blindada. Algunas viviendas llevan aparejadas una plaza de aparcamiento y un trastero. En concreto, el edificio tiene 70 plazas de garaje y 60 trasteros. La promoción se encuentra a 30 minutos del centro de València en transporte público y a 20 minutos en coche. El inmueble está en la calle Paz Azzati Cutanda de La Torre. Ktesios informó al mercado bursátil el 28 de abril.

Precio fuera de mercado

La operación está sujeta a la autorización de la junta de accionistas. El precio de compra de cada piso está muy por debajo del coste de mercado. En València capital es muy complicado comprar una vivienda por menos de 200.000 euros y el coste de alquiler de pisos similares en el mercado libre supera los 1.000 euros (aunque en el caso de la VPO el precio máximo está tasado).