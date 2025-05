ITV motos: Los valencianos, entre los que más incumplen la ley

Pasar la ITV es un trámite obligatorio por ley para los vehículos. Sin embargo, en el caso de la Comunitat Valenciana, hay un medio de transporte en el que esa inspección más que flaquear, se encuentra en un punto preocupante. Y ese no es otro que unas motocicletas de las que más de una cuarta parte de las que circulan a día de hoy en la autonomía no han superado con éxito esta prueba. Un porcentaje, concretamente situado en el 26,6 % de las motos que no han cumplido todavía los 25 años de antigüedad, que se sitúa entre los más altos de España, cuya media se sitúa en el 23,3 %.

Registros menores a los reales

Así lo reflejan los últimos registros recogidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) y comunicados por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), una entidad que avisa de que la cifra es "menor a la real", ya que el órgano oficial no analiza el parque de motocicletas con una antigüedad superior a los 25 años. “Normalmente, el porcentaje de incumplimiento en la ITV más elevado se da precisamente en los vehículos más antiguos que son también los más peligrosos, por lo que estos datos, ya de por sí preocupantes, son, sin duda, inferiores a la realidad”, explica Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

No en vano, las motocicletas son de los vehículos con mayor antigüedad del parque español. Sin ir más lejos, al cierre de 2024, la edad media del parque de motocicletas era de 16,9 años, lo que evidencia "la gran cantidad de vehículos que habrían quedado fuera del análisis presentado".

Situación por autonomías

Delante del caso valenciano, en concreto, solo se sitúan unos pocos territorios. Baleares, por ejemplo, es la autonomía con el mayor porcentaje de incumplimiento en la ITV en motos con menos de 25 años, alcanzando un 28,6% del total. Le sigue la ciudad autónoma de Melilla, con una ratio de incumplimiento en ITV en motos del 27,7%. En tercer lugar, está Extremadura, con un 27%. Luego ya viene el caso valenciano.

"Se trata de unos datos que deben despertar nuestra preocupación, pues hay que recordar que el estado de la ITV de un vehículo tiene relación directa con su seguridad. Si queremos reducir las muertes en carretera, tenemos que seguir trabajando para que estos datos de incumplimiento en ITV estén cada vez más cerca del 0 %", recuerda Magaz. En este sentido, desde AECA-ITV aseguran que la elevada ratio de incumplimiento en la ITV en motocicletas puede estar directamente relacionada con el aumento en la siniestralidad vial en este tipo de vehículos.