Alquilar un piso en la C. Valenciana cuesta cien euros más al mes

No hay tregua para el precio del alquiler en la Comunitat Valenciana. En el último año el coste se ha disparado y conseguir una vivienda de tamaño estándar cuesta cien euros más que en abril de 2024. Según los datos del portal Fotocasa, tras una subida del 10,3 % interanual, el arrendamiento se ha situado de media en los 13,40 euros por metro cuadrado al mes. En abril del año pasado esa cifra era de 12,15 euros, es decir 1,25 euros menos. Por tanto, en un piso medio de 80 metros se pagarían, exactamente, cien euros más, que han elevado por encima de los mil el alquiler de una vivienda.

En un comunicado, la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, describe sin papujos la dramática situación que aqueja a quienes buscan un lugar para residir: “el mercado del alquiler continúa inmerso en un encarecimiento que no da tregua. Nos encontramos ante una crisis de accesibilidad sin precedentes, alimentada por un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. Por un lado, la demanda sigue creciendo de forma sostenida, impulsada por hogares que no pueden acceder a la compra y un aumento de población que llega por motivos laborales o migratorios. Por otro, el parque de vivienda en alquiler se reduce: muchos propietarios retiran sus inmuebles por la inseguridad jurídica o el atractivo de otras modalidades, dejando a la oferta en niveles críticos. El resultado es un mercado tensionado con el umbral de los 1.000 euros mensuales que ya no solo es exclusivo de Madrid o Barcelona, y se ha convertido en la nueva normalidad en todo el país”.

Coyuntura

Oferta de alquiler en València / Efe

Con todo, la coyuntura de la Comunitat Valenciana no es tan dramática como en otras autonomías. Los precios están lejos de los 21,10 euros el metro cuadrado de Madrid o los 19,01 de Cataluña. Lo mismo sucede con el porcentaje de incremento interanual, donde Madrid, con un 15,1 %, y Aragón, con un 14,5 %, se llevan la palma.

Provincias

La variación por provincias en la autonomía es diversa. El primer lugar en incremento lo ocupa Castellón, con 12,7%, seguida de Valencia (9,7 %) y Alicante (8,2 %), las tres a gran distancia del 36 % que marca como porcentaje más elevado Zamora, pero también del 19,9 % de Lleida, que está en segundo lugar de este particular escalafón. En el del precio más caro, Valencia se alza con la primera plaza, con 14,72 euros por metro cuadrado al mes, seguida por Alicante (12,24) y Castellón (9,49). De nuevo, las tres bien lejos de los 21,10 de Madrid o los 20,66 de Barcelona.

Por último, Fotocasa se detiene a evaluar la situación de las principales poblaciones de la Comunitat Valenciana. El mayor incremento interanual, con un 23,2 %, corresponde a Orihuela y el segundo, con un 20,5 %, a Sagunt. La ciudad del Morvedre se encarama a esta posición al tiempo que se acelera el proceso de construcción de la gigafactoría de Volkswagen, que está atrayendo a la localidad valenciana a un número importante de obreros y personal especializado que tiran al alza del precio de la vivienda. En este caso, sin embargo, el coste del alquiler está lejos de los 17,10 euros de Alboraia. En concreto, se queda en 10,97.