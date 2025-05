La CEV exige a Mazón que retome el diálogo social

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha valorado positivamente la reunión que ha mantenido hoy el jefe del Consell, Carlos Mazón, con representantes de entidades empresariales proveedoras de la Generalitat, pero al mismo tiempo ha expresado su queja, ya enunciada también por los sindicatos, por la ausencia de reuniones del diálogo social con la administración autonómica, prácticamente paralizado desde la dana del 29 de octubre de 2024.

En esta línea y en declaraciones a los periodistas al llegar al congreso de CC OO-PV, Navarro ha pedido a Mazón que se dé "una mayor importancia, rango y valor al diálogo social, que ha funcionado muchísimos años en esta comunidad". Pese a la reunión con los proveedores, a la que el presidente de la CEV solo ha asisitido en su primer cuarto de hora y que ha generado malestar en parte de la organización al entender los patronos que estaban siendo utilizados en otra refriega política del Consell con el Gobierno de Pedro Sánchex, ha "echado en falta una previa con los sindicatos y la propia patronal", por lo que ha insistido al president de la Generalitat a que "ponga en el primer rango el diálogo social", según informa Efe.

Mazón se reúne con empresas proveedoras de la Generalitat / Levante-EMV

Preguntado sobre el recorte de las subvenciones a los sindicatos y a la patronal en los Presupuestos de la Generalitat pactado entre el PP y Vox, Navarro ha señalado que "en esta política que estamos viviendo, tanto en la nacional como en la autonómica, hay muchos sinsentidos". Ahora bien, ha añadido que lo que no admite es que "haya partidos con representación en Les Corts que no valoren el diálogo social" y que se haya contado con el Gobierno autonómico "para rebajar partidas tanto a patronal como a sindicatos". "Podemos entender la situación, pero lo que nos preocupa es la falta de valoración en algunos partidos y el PP es también responsable al no apoyar las enmiendas y no valorar el diálogo social", ha agregado. A juicio de Navarro es "un sinsentido que el Presupuesto sea el mayor de la historia, expansivo, pero en cambio a junio no llegamos para pagar a los proveedores".

Por otro lado, ha lamentado la "falta de sensibilidad" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por "no dar una solución" al pueblo valenciano con un FLA extraordinario y espera que "no sea una táctica política para ahogar a esta comunidad". "Desde la patronal valenciana estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para ver si podemos contactar después de cerca de cuatro meses", ha añadido Navarro y ha criticado además que Montero es "de las pocas ministras y ministros que no ha venido por la zona de la dana".