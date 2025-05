Seis de cada diez coches 'dana' aún no han sido tratados en los desguaces

Casi siete meses después de la dana, la recuperación automovilística aún no está completa. A pesar de que ya se ha tramitado alrededor del 98 % de las reclamaciones al Consorcio de Seguros por automóviles y que en los últimos meses se han producido decenas de miles de ventas de coches para compensar un parque que perdió alrededor de 115.000 turismos a causa del agua, muchas son las adquisiciones que aún quedan por efectuarse. Sin embargo, este no es el único sector que todavía tiene trabajo por delante. Porque el tratamiento de esos vehículos estropeados, ejemplificado en la actividad de los desguaces, refleja que hasta abril aún no habían sido tratados ni la mitad de los coches gravamente dañados por la catástrofe.

Un 30 % más de trabajo

Esa es la realidad que dibuja la patronal de este sector, Adecova, basándose en los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT), un análisis en el que se aprecia que frente a un 2024 en el que el aumento del trabajo de los Centros de Tratamiento Autorizados (CATs) fue del 1,44 % a nivel nacional, este 2025 estas subidas de vehículos tratados ha superado desde el inicio del año el 30 % en España. Un alza que, como explica el director técnico de Adecova, Pere Anrubia, "responde a la dana, ya que los principales 'picos' proceden de la provincia de Valencia".

Decenas de coches que fueron arrasados por el agua en Sedaví, días después de la riada. / Germán Caballero

En concreto, en enero fueron alrededor de 13.000 los automóviles de más que se trataron procedentes del territorio valenciano, mientras que en febrero y en marzo esa subida fue de 15.200 y 14.600, respectivamente. El mes de abril, que deja "unas cifras que se van acercando más a la normalidad" y que se vio afectado por la menor actividad de la Semana Santa, hace que esos coches tratados 'extra' suban solo a 6.200. O lo que es lo mismo, que entre enero y abril se han tratado 49.000 coches asociados a la dana de los 115.000 siniestrados, lo que hace que más de la mitad aún estén pendientes.

Datos finales en octubre

En este sentido, Anrubia apunta a octubre de este año como el momento en el que "tendremos la 'foto' definitiva del impacto de la dana, tanto a nivel cuantitativo, como también en el plano cualitativo, ya que se ha rebajado la edad media de los vehículos tratados" desde los 22,3 años de antigüedad media a los 20,7.