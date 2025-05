La tensa espera entre los proveedores de Ford

Espera. Esa es la palabra que más se menciona entre los proveedores de Ford cuando se habla de cómo avanza una de las decisiones que más marcará el futuro de la industria auxiliar de la automoción en la Comunitat Valenciana. En los despachos de la marca del óvalo se está dilucidando desde hace meses qué firmas suministrarán las piezas del modelo multienergía que la compañía fabricará en Valencia desde 2027. Una elección que se sabe que está cerca, pero de la cual nadie se aventura a confirmar una fecha concreta. Ni siquiera, si hay ya empresas que saben que serán 'galardonadas' con una carga de trabajo extra a futuro en un momento en el que en la planta de Almussafes, emblema histórico del sector en la autonomía, solo sobrevive el Kuga. Una factoría, además, en mínimos por un ERTE RED que ha paralizado la producción de vehículos durante casi 40 días desde que arrancó 2025.

Este contexto no llama al optimismo en el corto plazo, lo que hace que la necesidad de noticias que aporten mayor tranquilidad en el parque de proveedores cobre mayor trascendencia. Más aún en un tejido empresarial que solo ha hecho que adelgazar en los últimos años. No en vano, firmas como Lear o SAS han ido cerrando sus instalaciones conforme la factoría valenciana perdía modelos. Otras que sí han resistido, por su parte, han tenido que ir haciendo ajustes en forma de despidos para poder adaptar sus plantillas a las -cada vez más bajas- demandas de Almussafes. De ahí que un 'no' de Ford a que alguna de ellas siga suministrando piezas solo hará que encender nuevas alarmas.

Percepciones variadas

De momento, ese veredicto aún no es oficial y parte de esos proveedores catalogan incluso de "tensa" una espera ante la que muchos contienen el aliento. Algunos, la minoría, señalan que toda la información sobre el futuro modelo y las producciones asociadas ya habría sido transmitida a los 'agraciados', aunque causa sorpresa que esa comunicación no se haya transmitido todavía por los cauces necesarios y, sobre todo, que una mayoría de suministradores mantengan que aún no han sido informados.

Vista área del polígono Juan Carlos I de Almussafes. / Levante-EMV

Estos suministradores y conocedores de la situación de este sector, mientras, coinciden en afirmar que desde la compañía estadounidense "no han dicho nada". Ni en positivo ni en negativo. Eso sí, en lo que no concuerdan es en los tiempos en los que esta decisión debe revelarse, ya que mientras unos estiman que la elección debería cerrarse entre este mes y el que viene, otros retrasan incluso el mensaje a julio. Y la minoría afirma que debió comunicarse hace un mes.

Caminos alternativos

Entretanto, las únicas certezas entre tanta incertidumbre es que esa industria auxiliar ha optado en los últimos tiempos por diversificar en mercados y marcas para evitar al máximo los posibles golpes. Además, en algunos casos, se ha ido sumando a ese ERTE RED que el Gobierno puso a disposición de todo el sector de la automoción valenciana. Tanto es así que, menos de cinco meses después del despliegue de esta medida de flexibilidad laboral, son ya más de 1.200 los trabajadores de firmas de componentes de Ford que se han acogido al mecanismo, los cuales sumados a los alrededor de 4.200 de la factoría y a las empresas logísticas que trabajan con la planta, permiten superar ya los 5.500 empleados 'blindados'.