Más de 215 empresas se citan en busca de talento en la UPV

Pasadas las 9.45 horas, el Foro de Empleo de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha echado este miércoles a rodar bajo un calor sofocante en el que estudiantes deseosos de encontrar su primer empleo se entremezclaban con las casetas blancas en las que más de 215 empresas buscaban talento. Una perspectiva profesional -esta vez no marcada por las protestas propalestinas que obligaron a suspender la edición pasada- que, desde el arranque, ha querido conocer de primera mano el rector de la UPV, José E. Capilla, quien -acompañado de una delegación de autoridades- ha visitado los distintos puestos en los que las firmas de sectores como la energía, el metal, la agroalimentación o el comercio, entre muchos otros daban a conocer sus proyectos.

Frente a sus mostradores, con el paso de los minutos, empezaban a aparecer esos alumnos interesados en unos empleos que van desde prácticas de verano a búsquedas de talento para puestos fijos. Casos como el de Jaime y Ricardo, estudiantes de ingeniería industrial que reconocían su intención de usar el foro para "meter la cabeza en el mundo laboral", aunque todavía no tuvieran un empleo soñado. "Me gusta todo y no me gusta nada", reconocía el primero. "Yo prefiero algo de mecánica, automática", añadía el segundo. "Venimos para echar currículums y que nos tengan en cuenta", coincidían.

Estudiantes de cuarto

Unos metros más atrás, Rosario y Dani conversan sobre sus opciones mientras eligen el próximo lugar al que acudir. "Buscan gente, ya que este acabando cuarto, entonces a lo mejor no puedo hacer mucho porque yo estoy en tercero", explica la primera, que aún así tenía claro que el objetivo era encontrar una empresa en la que "poder hacer prácticas extracurriculares o sacar algún dinerillo este verano".