La UPV espera más de 1.500 contrataciones con su Foro de Empleo

Más de 1.500 contrataciones y un volumen de currículums que puede llegar a los 10.000. Esas son las expectativas que ha manifestado el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José E. Capilla, para su Foro de Empleo, un encuentro que ha echado a rodar pasadas las 9.45 horas de hoy bajo un calor sofocante y en el que el dirigente ha destacado que puede ser una edición "de récord" y en la que las empresas "están contentas por la afluencia de estudiantes que están teniendo". Una previsión que, desde primera hora, se ha convertido en realidad con esos alumnos deseosos de encontrar ese primer empleo que se entremezclaban con las casetas blancas dónde esperaban más de 215 firmas.

En una edición que esta vez no ha estado marcada por las protestas propalestinas que obligaron a suspender la edición pasada, por los distintos puntos del foro se podía ver el interés de empresas de sectores como la energía, el metal, la agroalimentación o el 'retail'. Todas ellas con una palabra, el "talento", como la más repetida entre sus aspiraciones. "Tenemos ofertas de todo, desde ingenieros informáticos a industriales de diferentes ramas como la mecánica o la eléctrica, pasando por oficios como la soldadura o la fontanería", señalaba desde uno de los primeros estands la directora de formación de la patronal metalúrgica (Femeval), Raquel Carracero. Aunque no en todas se necesita un "abanico" tan amplio.

Perfiles variados

"Buscamos un perfil que las constructoras estamos teniendo dificultad para encontrar como son los arquitectos técnicos, que empiecen a trabajar con nosotros ya para el desarrollo de las promociones que tenemos en Valencia", explicaba el HR Business del área de operaciones del grupo inmobiliario TM, Enrique García. Muy cerca de él, Ricardo Orient, del área de Retail en Valencia de El Corte Inglés, afirmaba que en su caso la oferta de empleo va más allá de trabajar en tiendas o marketing. "Ingenieros informáticos o matemáticos pueden tener salida en departamentos más técnicos como el de Big Data", remarcaba antes de destacar cómo en poco más de una hora "han podido pasar 80 o 100 personas".

Estudiantes pasando por uno de los pasillos de empresas del Foro de Empleo de la UPV. / Daniel Tortajada

Sin embargo, entre los pasillos improvisados en la pista de atletismo de la UPV también se veían compañías con grandes proyectos en marcha como PowerCo, buscando esa mano de obra -desde ingenieros industriales a químicos- que incorporar a la plantilla de la gigafactoría de Sagunt. "El año pasado ya cogimos alumnos de prácticas aquí, que la mayoría de ellos se han quedado trabajando con nosotros", destacaba la 'dircom' de la compañía, Lorena Rodrigo. Un horizonte técnico, al igual que el de ADE, en el que también manifestaba su voluntad de atraer perfiles otro gigante -en este caso agroalimentario- como Familia Martínez, dónde uno de sus trabajadores -Víctor Luna- dejaba claro cuál es el alumno más buscado: el que tenga "muchas ganas de trabajar y de aprender".

"Meter cabeza"

Al otro lado de los mostradores, con el paso de los minutos, también empezaban a aparecer esos alumnos interesados. Casos como el de Jaime y Ricardo, estudiantes de ingeniería industrial que reconocían su intención de usar el foro para "meter la cabeza en el mundo laboral", aunque todavía no tuvieran ese empleo soñado. "Me gusta todo y no me gusta nada", reconocía el primero. "Yo prefiero algo de mecánica, automática", añadía el segundo. "Venimos para echar currículums y que nos tengan en cuenta", coincidían.

Unos metros más atrás, Rosario y Dani conversan sobre sus opciones mientras eligen el próximo lugar al que acudir. "Buscan gente, ya que este acabando cuarto, entonces a lo mejor no puedo hacer mucho porque yo estoy en tercero", explica la primera, que aún así tenía claro que el objetivo era encontrar una empresa en la que "poder hacer prácticas extracurriculares o sacar algún dinerillo este verano".