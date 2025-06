El Sabadell evita presionar en público al Gobierno para que entorpezca la opa del BBVA

Cambio de estrategia del Sabadell. El consejero delegado del banco, César González-Bueno, ha evitado este miércoles de forma significativa instar al Gobierno a imponer condiciones adicionales a la oferta de compra (opa) que le lanzó el BBVA que puedan hacer al banco de origen vasco desistir o a los accionistas de la entidad catalana rechazar su propuesta. La estrategia del banquero contrasta de forma significativa con la que siguió durante meses con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en la que presionó públicamente para tratar de lograr un pronunciamiento favorable con muy escaso éxito (el organismo acabó aprobando la operación con compromisos pactados con el BBVA).

En unas jornadas bancarias de IESE y FTI Consulting, un tipo de evento en que las preguntas que reciben los ponentes suelen estar consensuadas, González-Bueno no se ha referido directamente a la actual fase en que está la opa, pendiente de que el Consejo de Ministros se pronuncie (se espera para su reunión del 24 de junio). Solo ha hecho una referencia velada e indirecta a ello, al sostener que las fusiones bancarias nacionales pueden ser "deseables porque aumentan la eficiencia", pero siempre que no afecten a "temas de interés general", que "son muchos, como la solvencia, que mide el BCE, y la competencia, que mide la CNMC, pero hay otros también y es lo que en conjunto hay que vigilar".

Las referencias no son casuales. Tras la aprobación de la opa por el BCE y la CNMC, la ley da hasta el 27 de junio al Consejo de Ministros para optar entre confirmar la decisión de Competencia , dar luz verde a la opa sin condiciones (más que improbable), o imponerle otras distintas mediante un acuerdo que "deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia". En una entrevista con EL PERIÓDICO, el presidente del BBVA, Carlos Torres, ya defendió que no los hay: "No queda ningún aspecto de interés general que no hayamos cubierto". Y este martes, el responsable del negocio del banco en España, Peio Belausteguigoitia, insistió en ello en el mismo foro del IESE y FTI.

Distintas estrategias

El camino que está siguiendo el Sabadell es el inverso al del BBVA. El banco de origen vasco, así, se mostró muy prudente en sus declaraciones públicas durante los cerca de 11 meses en que la CNMC estuvo analizando la opa. En cambio, en las últimas semanas está defendiendo de forma todavía prudente, pero mucho más clara que entonces, que el Gobierno no tiene motivos para poner condiciones adicionales a la operación. En esta estrategia se ha ganado un aliado relevante en la Comisión Europea, que la semana pasada advirtió al Gobierno de que no ve ninguna razón para que bloquee la operación y le amenazó con un expediente sancionador.

Frente a ello, la entidad catalana está optando en los últimos días por bajar un tanto el perfil, en la esperanza de que ello contribuya a que el Gobierno imponga condicionales adicionales a la opa. En cualquier caso, González-Bueno ha vuelto a esgrimir los ya habituales motivos por los que cree que la integración no es buena para España ("Estamos alcanzando niveles de concentración bancaria elevados y eso es especialmente relevante para las pymes") ni para los accionistas del Sabadell ("Tenemos una grandísima capacidad de generación de capital").

La prueba de que el Sabadell ha cambiado de estrategia respecto al Gobierno en la actual fase decisiva de la opa es que no hace mucho tiempo, a mediados de marzo, su presidente, Josep Oliu, defendió que el Ejecutivo "tiene argumentos" para ponerle serias objeciones a la operación: "El Gobierno tiene que pensar si esta es una operación que le conviene o no al país por diferentes motivos: el crecimiento, el crédito, la competencia, las pymes y el equilibrio territorial". O dicho de otra forma, el Consejo de Ministros "tiene en sus manos velar por el equilibrio en el sistema financiero del país".