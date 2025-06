La Unió: PP y VOX recortan 100.000 euros destinados a trabajadores agrarios temporeros

La Unió Llauradora denuncia que el recorte presupuestario aprobado por PP y Vox, sin ninguna justificación técnica, deja la línea de ayudas para mejorar las condiciones de los trabajadores agrarios temporeros en solo 222.600 euros, muy por debajo de los 361.380 euros de hace dos años. La organización agrarias denuncia en este sentido el recorte de 95.400 euros en la línea presupuestaria destinada al 'Programa de mejora de las condiciones de los trabajadores agrarios temporeros', aprobado mediante una enmienda presentada por VOX -y apoyada por el PP- en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2025, y publicados en el DOGV el 31 de mayo.

Esta partida, que el año pasado alcanzaba los 318.000 euros y que hace solo dos años ascendía a 361.380 euros, se queda ahora en apenas 222.600 euros, lo que supone un descenso acumulado del 38% en apenas dos ejercicios, los que coinciden con el cambio de Gobierno autonómico. Esta decisión afectará de forma directa a centenares de productores valencianos, especialmente en comarcas clave como Utiel-Requena, el Vinalopó, la Marina Baixa o las zonas citrícolas, donde se requiere bastante mano de obra para recolectar las cosechas.

Criterios técnicos

El recorte no responde a criterios técnicos ni de eficiencia presupuestaria, ya que la línea no estaba en riesgo, no afecta a otras partidas y su utilidad está más que acreditada pues unos 3.000 trabajadores temporeros y unos 400 productores se beneficiaron de estas ayudas durante el último año.

Para la Unió, este recorte està basado en prejuicios equivocados sobre el origen de los trabajadores temporales, a quienes se asocia como personas migrantes cuando muchos de ellos son trabajadores españoles. “De todas formas a nosotros como productores que necesitamos mano de obra para recoger nuestras cosechas nos da igual el país de origen de donde procedan los trabajadores temporeros, tenemos una necesidad y lo único que queremos es disponer de ellos con las mejores garantías y condiciones posibles, y a los que pagamos según establece el convenio laboral y les facilitamos alojamiento digno”, señala Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera.

Esta línea presupuestaria no solo permite apoyar la contratación, sino que financia servicios fundamentales como el alojamiento digno en campañas agrícolas intensivas, algo especialmente costoso y difícil de gestionar para pequeños y medianos productores. También incluye servicios sanitarios y atención social, así como la prevención de riesgos laborales que garantizan condiciones laborales adecuadas.

Además, el acceso a la mano de obra ya es un problema creciente en el campo valenciano y este recorte puede agravarlo. “En un momento en que ya cuesta mucho encontrar trabajadores temporales para las campañas, esta falta de apoyo institucional va a dificultar aún más que los agricultores puedan disponer de personal, justo en los periodos clave, con la recolección del fruto de todo un año de trabajo”, advierte Carles Peris.

Costes para los agricultores

Y añade que “no se puede estar llamando todos los días héroes a los agricultores y a la hora de plasmarlo en los presupuestos, solo vemos recortes e incremento de costes para los agricultores. Por tanto, coherencia es lo que hace falta”, indica el secretario general de la organización.

La Unió exige que como mínimo se recuperen los 318.000 euros del presupuesto de 2024, aunque lo deseable sería volver a los 361.380 euros que se consignaban antes de la entrada de PP y VOX en el Consell.

La organización trasladará esta situación generada a los productores afectados, informándoles de que, por culpa de esta postura, la contratación de temporeros les resultará más costosa y complicada, en un contexto además de gran incertidumbre y presión para el sector agrario