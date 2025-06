Cuánto se abarata mi hipoteca con la bajada de tipos

La séptima bajada consecutiva del precio del dinero, acordada hoy por el Banco Central Europeo (BCE) al situar los tipos de interés en el 2 %, supone una buena noticia para los clientes financieros con hipotecas variables, que vienen de un período de tres años de grandes esfuerzos como consecuencia de la necesidad de la entidad de luchar contra la inflación. El citado 2 % es el porcentaje más bajo desde diciembre de 2022. En este período ha llegado al 4 %, lo que encareció sobremanera las hipotecas.

El euríbor, la principal referencia para las hipotecas, cerró el pasado mes de mayo en el 2,081 %, la cifra más baja desde agosto de 2022 y podría cerrar el primer semestre del año por debajo del 2 %, si se cumplen los pronósticos del portal HelpMyCash. Este canal digital de información financiera calcula que a partir de ahora una familia con una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1 % sobre el euríbor pagará 131 euros menos al mes si su revisión es anual y 33 euros menos si es semestral.

Fijas

Otra cosa es lo que suceda con las hipotecas fijas, que son desde la subida de tipos el producto hipotecario que más están comprando los clientes financieros. En el portal Kelisto explican que, en este caso, "llevamos meses viendo una parálisis casi total en el mercado, con ligeros movimientos al alza. Por tanto, aunque en tasa interanual este tipo de préstamos han bajado de precio, su evolución mes a mes ha sido al alza". ¿Por qué? Porque los bancos han paralizado las rebajas en este tipo de contratos, que deberían ir acordes con la decisión del BCE, al encontrar mayores rendimientos en otros productos, afectados ahora por la incertidumbre generada por la política arancelaria de Trump. Por ejemplo, los bonos estadounidenses, que "ofrecen rentabilidades muy elevadas".

Publicidad de hipotecas en un banco en una imagen de archivo / Levante-EMV

Por otro lado, este portal aconseja a los clientes de banca que tengan contratada una hipoteca mucho más cara de la que ofrecen actualmente las entidades financieras que la cambie de empresa. En una hipoteca fija firmada en 2023, el ahorro en la cuota mensual rondaría los 156 euros -unos 36.200 a lo largo de la vida del préstamo- y si se firmó en 2024, lo que se pagaría de menos serían 97,4 euros al mes (23.650 euros en total).

Depósitos

No obstante, las malas noticias de la bajada de tipos acordada hoy por el BCE es para los ahorradores. Y es que los bancos están reduciendo los intereses que pagan por los depósitos de sus clientes. Como dice HelpMyCash, "no hace mucho se podían encontrar depósitos al 4 % TAE. Ahora, la mayoría no llega al 3 %, salvo por ofertas puntuales para captar clientes". El futuro es negro, porque "los ahorradores que contrataron un depósito al 4 % hace un año se están encontrando ahora con rentabilidades que en muchos casos dan pena".