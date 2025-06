Ana García (CC OO-PV): "La izquierda valenciana debe hacer un frente común ante la ultraderecha"

Usted ha reclamado la vuelta del diálogo social, aparcado en la Comunitat Valenciana desde la dana. ¿Por qué no ha habido reuniones, singularmente tras los destrozos de la riada?

Desconocemos el motivo. Por nuestra parte, estamos solicitando cada vez que tenemos una oportunidad que por la vía del diálogo social podamos saber en qué situación está el proceso de recuperación y también cuestiones importantes como qué modelo de sectores productivos se quiere impulsar, qué opciones se van a poner encima de la mesa para tener un trabajo decente, cómo se impulsa la implantación de empresas en la Comunitat o el crecimiento de las pymes en tamaño. No decimos que no está haciendo nada la Generalitat, sino que no estamos hablando sobre esas cuestiones.

¿La supresión de las ayudas a los agentes sociales desde la Generalitat pone en peligro futuras reuniones?

Por nuestra parte, no. Nuestra obligación constitucional la vamos a seguir cumpliendo y acudiremos a las reuniones a las que nos llamen. Pero, bueno, han tomado esa decisión siguiendo los postulados de la extrema derecha No la compartimos porque es un ataque a un pilar de la democracia como somos los agentes sociales. Hablamos de una compensación por un trabajo, porque negociamos en representación del conjunto de la ciudadanía para que haya mejoras económicas y sociales.

Dana

Usted es de las personas que han pedido públicamente la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. En la Comunitat Valenciana es un clamor social. ¿Tiene esperanzas? ¿Tiene sentido colaborar con un gobernante que es un pato cojo, como se dice en política?

¿Esperanza? Siempre la tenemos en que la clase política asuma responsabilidades, que es lo que pedimos desde el minuto uno. En política, hay que hacer autocrítica y, cuando las cosas se han hecho mal, hay que hacerse a un lado. Es clamaoroso que no se protegió a la ciudadanía el día de la dana. De hecho, nos convocaron a un reunión para hablar de presupuestos de la Generalitat que no tenía ningún sentido aquel día tal como estaban las cosas. ¿Colaborar? No lo hacemos con unas personas sino con una institución. Es respeto al Gobierno valenciano. Si nos convocan, acudimos, pero vamos a seguir exigiendo responsablidades a Mazón.

La secretaria general de CC OO-PV, Ana García, ayer en València / Francisco Calabuig

Esta semana se han conocido los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social y han sido muy buenos por el tirón de los servicios y, singularmente, del turismo. ¿Están la economía valenciana y la española poniendo demasiados huevos del crecimiento en este sector?

Desde Comisiones Obreras siempre hemos pensado que todos los sectores son importantes. Es cierto que, cuando hablamos de cambio de modelo productivo, normalmente está dirigido a sectores con valor añadido como la industria, la ciencia o la tecnología, pero eso no quita para que un sector como los servicios tenga opciones de mejora: Hay que dignificar los trabajos, aplicar nuevas tecnologías... Hay que huir del turismo de masas porque no da un gran rendimiento económico ni de empleo y genera muchos costes. Habría que apostar por el turismo de interior y desestacionalizar el de sol y playa.

El discurso contra la inmigración crece a la par que se constata que los migrantes son imprescindibles en multitud de sectores. ¿Qué opina?.

La inmigración no es un problema. En muchas ocasiones, se trata de una cuestión de respeto a los derechos humanos. Además, por nuestra propia pirámide poblacional, cuando se jubilen los del ‘babyboom’ va a haber mucha oferta de empleos y vamos a necesitar a muchos migrantes. Nuestro país siempre ha sido un lugar de acogida. La extrema derecha no ofrece propuestas, solo enfrentamiento y está vendiendo que hay un problema con la inmigración y con la ocupación, pero en realidad esos problemas no existen.

Sindicatos

CC OO y UGT van prácticamente de la mano en todas las reivindicaciones sociales e incluso políticas. ¿En qué se diferencian, si es que hay diferencias que justifiquen la existencia de dos grandes sindicatos?

Primero en el nacimiento de nuestras organanizaciones. Hay diferencias en algunas cuestiones sustanciales, por ejemplo ante el reto de la vivienda, lo que sí intentamos es que haya unidad de acción y procuramos conciliar las propuestas que llevamos al diálogo social. En su día, tuvimos diferencias sobre el SMI, pero tratamos de pactar una posición común.

El SMI ha subido considerablemente en los últimos años, la reducción de la jornada laboral va en camino… ¿Cuál debe ser el siguiente objetivo de los representantes de los trabajadores?

Hay que seguir trabajando en el SMI para llegar al 60 % de los salarios medios que marca la Carta Social Europea. Está pendiente la regulación de absorción y compensación de pluses que establece la negociación colectiva, porque algunas empresas,cuando se eleva el SMI, absorben esos pluses, con lo que no hay subida real. La reducción de jornada todavía no está conseguida, porque falta el trámite parlamentario. Emplazamos a los partidos políticos a que voten a favor. Una tercera cuestión pendiente es el aumento de los salarios por la vía de la negociación colectiva.Otro gran reto es alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.

¿Por qué tanta gente modesta en términos económicos se deja seducir por la ultraderecha, que defiende objetivos ajenos a ese colectivo?

La ultraderecha, aunque no ofrece soluciones, está canalizando el descontento de la ciudadanía. Junto a la derecha ha votado contra el SMI y las pensiones. La situación macroeconómica está bien, es cierto, pero la micro no llega a las familias. Se crea empleo, sube el SMI, etc, pero el 40 % de los ingresos familiares se los lleva la vivienda y eso genera un descontento social. La juventud se encuetra con problemas para emanciparse. La ultraderacha solo ofrece enfrentamietos. Dicen que no tienes trabajo por la llegada de inmigrantes, o porque las mujeres se han incorporado al mercado laboral. Eso traslada la sensación a la ciudadanía de que van a solucioner sus problemas, cuando en realidad nunca ponen soluciones sobre la mesa. Por eso desde CC OO llevamos tiempo pidiendo establecer un frente común de las organizaciones de izquierdas -políticas, sociales y sindicales- para establecer un proyecto de País Valencià que ilusione a la ciudadanía. Proponemos un gran frente de izquierdas valencianas que haga frente a la ultraderecha.