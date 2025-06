Comerso se alía con Vicky Foods y Family Cash para tratar desperdicios alimentarios

Comerso Iberia, filial del grupo galo impulsada por el ejecutivo valenciano Juan Ángel Martín, director general de la compañía, afianza su liderazgo en España al hilo de la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que entró en vigor el pasado 1 de abril y prevé multas de hasta 500.000 euros a las empresas e instituciones que desperdicien alimentos. Comerso suma a su cartera de clientes la gran cadena de distribución gala E.Leclerc, así como las compañías valencianas Vicky Foods y Family Cash para ayudarles en la valorización de sus excedentes y desechos a través de su plataforma digital y logística.

Comerso ha logrado una cifra de negocio superior a los 10 millones de euros en 2024 y ya cuenta con 2.300 asociaciones colaboradoras y 51 empleados. En ese año superó un total de 130.000 toneladas de mercancías rescatadas del desperdicio durante el último ejercicio, una cifra que espera superar a lo largo de 2025. Según los cálculos de Comerso, la gestión de los residuos realizada por esta firma genera 300 millones de euros en ahorros a sus clientes, unas mercancías que produjeron 220 millones de euros en su equivalencia con las comidas redistribuidas a asociaciones y ONG, entre otras entidades.

Reducir emisiones

Según el director general de Comerso Iberia, "la lucha contra el desperdicio se convierte en un pilar esencial de la sobriedad global, ya que permite preservar recursos, reducir emisiones y generar un impacto social positivo al redistribuir lo que aún tiene valor".

Juan Angel Martin, en un almacén de La Pobla de Vallbona utilizado por Comerso, en una imagen de archivo. / G. Caballero

Con perspectivas prometedoras para 2025, "Comerso prevé ampliar su impacto en RSE y consolidar su expansión en España, donde la nueva legislación sobre el desperdicio alimentario ofrece oportunidades estratégicas. La empresa tiene previsto expandir su red de colaboraciones con asociaciones, con un crecimiento destacado en el sector no alimentario, mientras impulsa la innovación para adaptarse a las necesidades crecientes de empresas y asociaciones. “Con el proyecto de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario las empresas españolas están cada vez más comprometidas con la reducción del desperdicio y con modelos de negocio más sostenibles. Comerso facilita esta transición, aportando soluciones innovadoras y eficientes”, explica Juan Ángel Martín.

Sector no alimentario

Centrada en el sector alimentario desde un inicio, Comerso ha ampliado rápidamente su posición como referente en el sector no alimentario en Francia (representando el 40 % de su actividad). La empresa también ha ampliado sus colaboraciones con empresas del sector alimentario, con un enfoque particular este año en el segmento de la parfarmacia y el sector no alimentario, mientras mantiene relaciones con clientes históricos como Decathlon, Carrefour, L'Oréal, Besson Chaussures, Fnac Darty, Danone o Nature & Découvertes, entre otras.