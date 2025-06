Armando Nieto (Divina Seguros): “El sector asegurador, sí ha estado a la altura en la dana. El Consorcio, no."

Físico, informático, actuario y economista y profesor de piano. Doctor en computación Armando Nieto, de 56 años de edad, tiene un largo currículo en el ámbito académico. Llegó a Divina Seguros (antes Divida Pastora) en 1997 como responsable del departamento de informática y telecomunicaciones. Y desde 2007 es presidente ejecutivo de la compañía, que tiene 500.000 asegurados y 200.000 mutualistas. Es licenciado en física teórica, informática y electrónica, así como en economía, ciencias actuariales y financieras por la Universitat de València. Tiene el título de profesor de piano del conservatorio José Iturbi. Pero su formación no acaba ahí. Posee la certificación internacional de analista financiero de la Asociación Internacional de Analistas Financieros de Suiza. También ha cursado el Master of Sciences en Astrophysics por la Universidad de Liverpool. Es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Oberta de Cataluña (UOC). Además de las ocho titulaciones de grado superior ha realizado cuatro programas de doctorado en física teórica, en ingeniería nuclear, en estadística, y en computación, donde finalmente desarrolló su tesis doctoral. Ha cursado el programa de Negocios Internacionales emitido por la Universidad de Georgetown en Washington, y obtuvo el título de supervisor de instalaciones radiactivas en la doble especialidad de medicina e industria. Actualmente es profesor asociado del departamento de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, habiendo estado ligado a la docencia universitaria desde hace más de veinte años, impartiendo matemáticas para la economía, cálculo y álgebra, estadística, econometría, valoración de derivados financieros, o física para ingeniería. Es autor de más de medio centenar de artículos en congresos y revistas de España, Estados Unidos, Australia, Francia, Reino Unido, Austria y Argentina. También es corredor de fondo, su deporte favorito.

En estos tiempos de emergencias, de pandemias y danas, ¿son más importantes que nunca las compañías de seguros?

Claramente, sí. Las aseguradoras son claves porque han demostrado que son sólidas y resilientes en situaciones especiales como la riada del pasado mes de octubre. El sector asegurador tiene un papel social. Cuando pasa algo, las personas que no han sentido esa previsión o no hemos sido capaces de convencerlos de la importancia de tener una póliza, tienen un problema. Asegurar la salud, la vivienda o el vehículo es importante porque puedes restaurarlos con tus propios medios. La aseguradora te rescata. El sector asegurador es fundamental para salir adelante en situaciones de catástrofes.

Entonces, el sector asegurador, ¿ha estado a la altura de las circunstancias con todas las personas y empresas afectadas por la fatídica riada?

El sector asegurador, sí. El Consorcio (de Compensación de Seguros), no. He expresado mi opinión públicamente en varias ocasiones, incluida en reuniones del propio ente estatal. El Consorcio tiene un papel de reaseguro y el cliente se capta a través de la aseguradora. Cuando llega una situación de este estilo es fenomenal que todo el mundo tenga coberturas. El asunto es que la cobertura nace del seguro, no del Consorcio. El Consorcio, por tanto, no existiría si el seguro privado no lo suscribe. La gente se piensa que el Consorcio lo va a pagar todo, aunque en realidad se lo paga la parte reasegurada dentro de lo que es la póliza del seguro que ha suscrito con la compañía que sea. Sí hay riesgos y en sucesos como en el caso de la dana hay que actuar rápido porque hay muchas necesidades. No es que las personas del Consorcio no hayan querido corregirla. Es que ellos tienen un mandato que viene de lo que es la estructura estatal y no pueden corregirlo voluntariamente. El sistema no es ágil y no estaba preparado para esta situación. Por eso pienso que el Consorcio de Seguros no ha estado a la altura de las circunstancias en las personas y empresas afectadas por la dana.

¿Por qué no se han podido atender todos los siniestros?

Ha habido encima de la mesa unos 300.000 casos y en el Consorcio hay una cantidad reducida de funcionarios para atender esa avalancha de expedientes. Varias aseguradoras nos manifestamos diciendo que todas las compañías tenemos capacidad para poderlo resolver y luego ya podríamos liquidar con el Consorcio. No se pudo hacer así, no por la falta de voluntad de ninguna de las partes, sino por una cuestión institucional que es la que tenemos en España y que garantiza la parte financiera, si bien no garantiza la operatividad. El sector asegurador se volcó. Nuestro caso fue así y el de otras entidades aseguradoras, también. Anticipamos los siniestros independientemente de que luego el Consorcio pudiera verlo bien o mal.

Armando Nieto, presidente de Divina Seguros. / Daniel Tortajada

Divina Seguros, una compañía con raíces valencianas, vive en un sector hasta hace unas pocas décadas muy atomizado, pero ahora rodeado de grandes corporaciones. ¿Qué objetivos estratégicos tiene a medio y largo plazo?

El principal objetivo es mejorar la calidad de los servicios y coberturas adaptándolas a las necesidades del asegurado. Queremos centrarnos en dar un servicio ágil, rápido y que sea realmente eficiente. En el ámbito internacional, Divina Seguros tiene actividad en Chile y Portugal. De momento, no prevemos salir a otros países. Queremos estabilizar Chile, donde hemos tenido muy mala suerte porque, cuando arrancamos allí el proyecto, nos vino encima la pandemia del coronavirus, luego hubo un estallido social y cambio de Gobierno. En Portugal hemos encontrado buenos socios. En otros países ya plantearemos otras cuestiones, pero será más a medio plazo que a corto. Francia sería más viable que Italia, pero no hay nada.

Perspectivas

¿Existen planes de concentración en el sector?

Se produjeron hace algunos años. Ahora se ha frenado un poco. Se está produciendo concentración en el ámbito de las corredurías, es decir la distribución. Afortunadamente, el sector se caracteriza por ser muy solvente, cumple con su función y respeta unas reglas de juego limpias. Las cuentas de resultados no mejoran si te integras. Estamos en una posición muy solvente y no se ve una necesidad a corto plazo para hacer más concentraciones. Estamos en un 250 % en exceso de capital mínimo exigido en el ámbito del sector en la Unión Europea.

¿Qué ventajas aporta el modelo mutual a la economía?

Las sociedades mutuales son asociaciones de personas con un colectivo enorme en territorios como en España o Francia, donde tenemos a cientos de miles de asociados. La riqueza de la entidad y los beneficios que genera no se desvían a accionistas como en las sociedades capitalistas y que pueden estar deslocalizadas geográficamente. Nosotros, como entidad propia de la Comunitat Valenciana y con gran presencia en territorios como Cataluña -nuestro principal mercado- o Andalucía, no se nos van los ‘dividendos’ a otros territorios. Todo el beneficio y riqueza generada se quedan aquí. Eso sirve para cuando tenemos que hacer una reforma integral de un hospital, como en Lleida. Cuando viene una situación como la de la riada de Valencia podemos gastarnos un montón de millones para socorrer a la gente a fondo perdido. Eso es lo que te permite ser una entidad mutual. Tienen un componente sin ánimo de lucro que permite, de una manera mucho más desinteresada, fomentar la riqueza social.

Armando Nieto, presidente de Divina Seguros. / Daniel Tortajada

¿Qué importancia tiene el sector asegurador privado en España? ¿La banca juega con ventaja?

No nos llevamos tan bien. La banca, a veces, no es un sector que juegue con las mismas reglas, juega con ventajas y esta es una de las cuestiones que debería mejorarse en la regulación española. El sector asegurador es especialista en la previsión y en el postsiniestro, en la gestión del siniestro, en qué ha ocurrido después. La banca no conoce cómo se tiene que tramitar un siniestro y tiene que derivarlo en otro sitio y eso perjudica al cliente. Juega con la ventaja de meter cierta presión a sus clientes a la hora de financiar una hipoteca o un vehículo. Ofrece bajar los tipos de interés a cambio de la contratación de seguros. Hay países en el mundo donde eso está literalmente prohibido y entonces la banca deja de ser un problema para el sector asegurador. No es que tengan falta de preparación, sino más bien falta de especialización. El diseño estructural y la arquitectura de un sistema bancario no están preparados para la prevención del riesgo.

Papel de los mediadores

¿Como valora el papel de los mediadores de seguros privados?

El papel del mediador es absolutamente fundamental. Es tan importante en una sociedad como el profesor o el maestro en una escuela. Es el que de verdad entiende al cliente, el que conoce, el que desciende a la realidad y el que le hace comprender dónde tiene su riesgo y lo que le va a suceder si no lo tiene cubierto. Ese es el papel de la mediación.

Divina Seguros apoya activamente la cultura y el deporte, compartiendo valores como el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo en equipo. Es la aseguradora oficial del Valencia CF y patrocinador principal de la Real Federación Española de Gimnasia. ¿Por qué?

También patrocinamos del deporte en Sevilla. El deporte es bueno para la salud de la población. Estamos ahora diseñando una campaña de divulgación de lo que ha sucedido en Valencia fuera de España porque los que viajamos mucho nos damos cuenta de que la gente no sabe de verdad el impacto de la dana. También hemos estado muchos años patrocinando los Goya. Pienso que la cultura es lo que instrumenta a una sociedad civilizada.

¿Hasta dónde podría situarse Divina Seguros en el 'ranking' del sector de España por volumen de facturación?

La mutua ha multiplicado por 1,5 su patrimonio neto. Si hace seis años era de 225 millones de euros, ahora es de 338 millones. En cuanto a la facturación, ha pasado de 221 millones en 2018 a 323 millones en 2024 y el resultado se ha situado en este último año en 32,3 millones frente a los 14,5 previos al inicio de su último mandato. Además, la entidad se caracteriza por su estabilidad y solvencia, gracias a una política de prudencia en las inversiones y de austeridad en el gasto. El 'ratio' de solvencia de Divina Seguros se sitúa en 4,9 veces el capital exigido por la normativa europea, frente a 3,6 veces del año 2018.

¿Qué aplicaciones tiene la IA en el sector asegurador?

Los procesos de digitalización y la irrupción de la inteligencia artificial resultan imparables. No podemos decirle al cliente que espere tres meses para poner en marcha un procedimiento. Hay que atenderle inmediatamente. Las nuevas tecnologías agilizan procesos de gestión. Nosotros hemos sido pioneros en la digitalización. En mi primera etapa de la entidad fui director de Sistemas y de Desarrollo. En 2000 ya habíamos digitalizado prácticamente toda la base de datos y ahora toca un nuevo reto: añadir elementos de decisión autónoma, llamados también de inteligencia artificial. Es complicado. Estamos usando la IA, aunque de momento, en temas muy acotados. Una máquina puede cometer muchos errores a la hora de decidir si aceptamos o no un cliente. La inteligencia artificial todavía no puede decidir si las aseguradoras aceptamos a un cliente. La IA puede usar datos estadísticos distorsionados y, en consecuencia, tomar decisiones erróneas. Los algoritmos están muy desarrollados, pero debemos nutrirlos con nuestras propias experiencias personales.