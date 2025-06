"Buscamos mejorar el bienestar y calidad de vida de los clientes"

¿Qué podemos encontrar en un complejo tan amplio en València?

Calderona Wellness está conformado por seis unidades de negocio que se aúnan en un mismo concepto: mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros clientes. Por ello, contamos con los cuatro pilares de la salud integral: gastronomía mediterránea, medicina funcional y preventiva, deporte y descanso. Un oasis pensado para mejorar tu salud física a través de nuestro hotel y gimnasio, el cual alberga la mejor tecnología con máquinas Technogym innovadoras, altamente funcionales, inteligentes y orientadas al progreso personal y contamos con un equipo de entrenadores personales, clases dirigidas y entrenamiento funcional, arropado por un espacio lleno de luz, vegetación y aclimatado para dar el mayor confort.

Hablan de medicina funcional y preventiva. ¿A qué se refieren y con qué servicios cuentan?

Dentro de las instalaciones de Calderona Wellness contamos con la clínica Tekderma Wellness, especializada en medicina preventiva, abarcando especialidades como la medicina estética, dermatología, ginecología, fisioterapia, nutrición y longevidad, entre otras. La medicina funcional es un enfoque de salud integrativo y personalizado que busca identificar y tratar las causas de las enfermedades, en lugar de centrarse solo en aliviar los síntomas. Hemos creado una unidad de longevidad que fusiona medicina avanzada, nutrición de precisión y cuidado estético para ayudarte a vivir más y mejor.

¿Cree que la salud empieza en la alimentación?

Por supuesto, la alimentación es una base fundamental de cómo nos sentimos y de nuestro bienestar interior. De ahí que nuestro plan de longevidad nutricional se ajuste al metabolismo y estilo de vida de cada paciente, con un seguimiento motivacional constante. Hemos diseñado todo el complejo con una estética mediterránea, apoyándonos en nuestra ubicación: la Sierra Calderona. En nuestro restaurante Caliza combinamos la gastronomía mediterránea con la filosofía wellness de todo el complejo. Un espacio para celebrar, donde la música es un leitmotiv constante.

Los socios disfrutan de una oferta completa que incluye música, gastronomía, deporte y bienestar. ¿Qué otros servicios destacaría?

Este es un error frecuente que suele pensar la gente: «Calderona Wellness es solo para socios», y esta afirmación se aleja muchísimo de la realidad. Calderona Wellness es un complejo para socios y no socios. Es cierto que tenemos servicios como el gimnasio, que es solo para socios, pero son más los servicios a los que puede optar todo el mundo. Contamos con quince pistas de pádel, además de la Academia de Pádel by Gaby Reca, donde tenemos entrenadores de alto rendimiento para semiprofesionales o aficionados. También organizamos eventos con profesionales de renombre dentro del sector, como Chingotto, Alejandra Salazar, Momo González o Claudia Fernández, entre otros. Ahora mismo, en nuestra agenda tenemos una charla gratuita, TekTalk, sobre los mitos y las dudas de la endometriosis con la ginecóloga María Platero, el 17 de junio. Además de uno de nuestros torneos más demandados: «It’s a Match», que se celebrará el 15 de junio. Una competición para encontrar a tu pareja perfecta de pádel, con sorteos increíbles, premios para conocer mejor la filosofía wellness y mucho más. Y si os pasáis por las instalaciones, tendréis la oportunidad de ver algunas piezas de la exposición «Bigfoot», del artista Idan Zareski. Recomendamos a todo el mundo que nos siga en redes sociales @calderonawellness para no perderse ninguna novedad.