Baleares, laboratorio global: del turismo a la vanguardia tecnológica

En un contexto de incertidumbre global, inflación y transición energética, Baleares está apostando por reconfigurarse como algo más que un paraíso turístico. Así quedó reflejado en la segunda edición del Foro Activos organizado a finales de mayo por Prensa Ibérica y Diario de Mallorca bajo el título Baleares, una economía en transformación. La cita reunió a líderes empresariales y representantes institucionales para debatir sobre el presente y el futuro de un archipiélago que ha demostrado su resiliencia pero que necesita ir un paso más allá.

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, fue el encargado de inaugurar el acto. Durante su bienvenida, señaló que "la economía balear crece en torno al 4%, por encima de la media nacional", y celebró que los casi 19 millones de visitantes en 2024 superan ya los niveles prepandemia. Sin embargo, advirtió de que este éxito no debe frenar el cambio. "La apuesta por una economía más verde, digital y con inversión en formación es lo que nos permitirá consolidar nuestro liderazgo", afirmó. Una idea en la que coincidió el consejero de Empresa del Ejecutivo balear, Alejandro Sáenz de San Pedro García, quien reconoció el buen momento del sector servicios, pero alertó de que "el éxito no puede ser excusa para no evolucionar". "El reto es transformarnos en términos tecnológicos y sostenibles", abundó.

Superar el "conformismo"

En la mesa de expertos moderada por José Mañas, CEO de Wireless DNA, emergió un consenso claro: el turismo ha sido el gran impulsor del ecosistema tecnológico local durante los últimos años, pero ya no es suficiente.

Antoni Aloy, socio fundador y gerente de APSL, puso el foco en el potencial del sector turístico. "Tenemos la materia prima: datos, personas y una necesidad tecnológica que es perfectamente exportable", aseguró. Para él, Baleares puede convertirse en un referente en travel tech y más allá, pero siempre que se abandone el "conformismo" y se apueste contundentemente por el talento. "La empresa debe construirse para que el conocimiento generado por los técnicos se devuelva a la sociedad", subrayó.

Marga Martínez, fundadora y CEO de Gladtolink, fue más allá: "Hemos creado empresas punteras, pero salir de la isla cuesta. No hay suficiente formación tecnológica para pymes, y eso limita la retención del talento". Lamentó también la pérdida de dinamismo del Parc Bit, el parque tecnológico de Palma: "No está promocionado ni estructurado como verdadero motor del ecosistema".

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, en la inauguración del Foro Activos Baleares, celebrando en Palma. / B.Ramon

Nuevos modelos de negocio

Desde una posición privilegiada en el panorama internacional, Juan Mateos Tejedor, CEO de Juniper Travel Technology, no dudó al afirmar que "Baleares es el Silicon Valley del travel tech". Con presencia en 65 países y el 75% de la plantilla ubicada en Palma, su compañía ha crecido gracias a una tecnología que nació del propio turismo balear. "Pero cuidado con morir de éxito. Hay que diversificar y apostar también por sectores como la gastronomía y el deporte, donde la tecnología puede empoderar nuevos modelos de negocio", advirtió.

Mateos Tejedor alertó también de las dificultades para captar talento por la insularidad: "El teletrabajo ha sido clave, pero competimos a nivel global. La gente tiene que querer quedarse en las empresas mallorquinas". En este sentido, incidió en que los consumidores actuales exigen portales más completos, precios transparentes, múltiples métodos de pago y contenidos de calidad. "Y eso solo es posible con tecnología de primer nivel".

Tanto los empresarios como las autoridades que asistieron al encuentro coincidieron en un punto esencial: la necesidad de una estrategia a largo plazo. Martínez, La CEO de Gladtolink lo dejó claro: "Deberíamos aspirar a ser unas islas inteligentes, con una cultura del dato. Tenemos todos los elementos pero falta visión". Un llamamiento que reforzó Aloy, de APSL, que reclamó que el Gobierno balear piense más allá de los ciclos electorales.

Mateos Tejedor, de Juniper Travel Technology, cerró el debate con una reflexión que resonó entre todos los asistentes: "Gracias al turismo hemos crecido como empresas tecnológicas. Somos el Silicon Valley del turismo y debemos protegerlo, Pero también diversificarlo".

Inteligencia artificial

Durante el evento, también se debatió sobre el futuro de los viajes. En el diálogo entre Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y Christian Boutin, director general de Amadeus para España y Portugal, se destacó que tecnologías como la inteligencia artificial y la biometría transformarán radicalmente la forma en que viajamos, desde la reserva hasta la experiencia final. "Estamos ante una nueva era en la que la personalización y la eficiencia serán esenciales", expuso Boutin.

La jornada fue clausurada por la presidenta balear, Marga Prohens, quien remarcó el compromiso institucional con esta transición: "Nuestro objetivo es consolidar a Baleares como una economía sostenible, innovadora y preparada para los desafíos del futuro".

Auditorio de Can Tapera, durante la intervención de la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens / B.Ramon

Ante una encrucijada

El Foro Activos dejó una imagen clara, en la que Baleares se encuentra ante una encrucijada. Por un lado, puede seguir siendo líder en turismo. Por el otro, puede convertirse en un referente tecnológico y sostenible sin renunciar a su esencia. Para conseguir lo segundo es imprescindible apostar por la innovación, por el talento y por una planificación ambiciosa y coherente.

Como señalaron los expertos, la clave está en mirar más allá de la temporada alta, construir un tejido empresarial competitivo, fomentar la formación y garantizar que el modelo económico del archipiélago no se quede anclado en el pasado. Porque el verdadero éxito no será llenar hoteles cada verano, sino crear un ecosistema capaz de transformar Baleares en un laboratorio global de turismo, tecnología y futuro compartido.