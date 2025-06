Los distribuidores apenas trasladan la caída del petróleo a los carburantes en la C. Valenciana

Los aranceles al mundo planteados por Donald Trump ha encendido las alarmas de la economía mundial en los últimos meses, que ha visto cómo se veían afectadas actividades como los intercambios comerciales. Sin embargo, la inestabilidad global abierta por las medidas tarifarias del presidente estadounidense también ha tenido otros efectos, entre ellos una bajada del coste del petróleo -un termómetro habitual cuando se espera una demanda menor de energía- reflejada en que el precio del barril de Brent se ha mantenido rondando los 65 euros -o, incluso, por debajo- desde inicios de abril. Una caída en el valor del crudo que, eso sí, no se está notando apenas en el bolsillo de los ciudadanos valencianos.

Diferencia en la evolución

Porque si se mira la evolución que ha tenido el coste del petróleo desde el 1 de enero y cómo se ha comportado el precio del litro de gasolina y diésel en ese mismo periodo, la diferencia es sustancial. En concreto, este ejercicio comenzó -semanas antes de conocerse la aplicación de las amenazas arancelarias- con el barril de Brent situado en los 76,14 dólares. Ayer, sin embargo, el coste de este mismo barril se situaba casi diez euros menos, en los 66,3 dólares, lo que representa una caída de casi el 13 %.

Un hombre llena el depósito en una gasolinera 'low cost' de Castellón. / Gabriel Utiel

No obstante, esta situación no se ha trasladado de la misma forma en la gasolina y el diésel. No en vano, en el coste de los carburantes influyen otros factores como los impuestos que gravan estos combustibles o si ha variado el coste de procesos como el refinado o el transporte, circunstancias que hacen que ese desplome de precios sea más lento o, incluso, no se dé de la misma manera. Es lo que están notando los bolsillos de los valencianos en estos últimos tiempos, ya que la caída tanto del litro de gasolina 95 como del de gasóleo A ha sido considerablemente inferior a la del petróleo, según los registros ofrecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Los precios de los carburantes

En concreto, la bajada este año en el precio medio del diésel en las estaciones valencianas ha sido de ocho céntimos -desde los 1,436 euros por litro a los 1,354 euros, es decir, un 5,7 % menos- lo que hace que el llenado de un depósito de 50 litros se haya reducido desde el comienzo de 2025 en cuatro euros, quedándose en los 67,7 euros. Menos significativo todavía ha sido el descenso -del 3,93 % y seis céntimos- que se ha vivido en el coste de la gasolina, que hoy se queda en los 1,466 euros por cada litro. O lo que es lo mismo, que el ahorro promedio en un llenado completo ha sido de tres euros respecto al arranque de este año.