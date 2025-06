Estas son las ITV valencianas con citas en menos de un mes

El verano está ya a la vuelta de la esquina y, con él, llega la época en la que más gente tiene que superar uno de esos trámites ineludibles: la ITV. Sin embargo, en el caso de la Comunitat Valenciana, este momento vuelve a encontrarse en esta ocasión con una vieja amenaza, la de unos primeros síntomas de colapso que -mientras se espera a la llegada de refuerzos para completar el déficit de la plantilla de las distintas estaciones y cubrir las vacaciones del personal- ya marcan la realidad de más de un tercio de los centros de la autonomía. Una situación a la que se tendrán que enfrentar miles de ciudadanos en las próximas semanas que obliga a buscar aquellos enclaves en los que las reservas de turno aún están disponibles en un plazo menor a 30 días.

En esa búsqueda, el principal problema surge para aquellos conductores que vivan en la provincia de Castellón. No en vano, la web de la sociedad pública encargada de este servicio en la autonomía -Sitval- muestra como las estaciones de Castelló de la Plana y Vila-real no tienen una fecha a disposición de los usuarios en, al menos, 45 días, mientras que la tercera instalación ubicada en la provincia, la de Vinaròs, no ofrece turnos hasta la semana del 21 de julio.

Colas en la ITV de Castelló, en una imagen de archivo. / Manolo Nebot

La situación en Valencia y Alicante

Más suerte tienen aquellos que vivan en Valencia y Alicante, donde la reserva y el pago de esta inspección -un requisito que desde el pasado verano es obligatorio desde el momento en el que se elige la cita para evitar fraudes- tiene mayor disponibilidad. En el caso de los primeros, son seis las estaciones que todavía tienen por lo menos un hueco para pasar la inspección en las próximas cuatro semanas. Son los casos de Riba-roja del Turia, San Antonio de Benagéber, Lliria, Ontinyent, Sagunt y Utiel.

En paralelo, en el caso alicantino, esa esperanza es todavía más positiva. No en vano, menos Alcoi y Ondara -que según el 'semáforo' de disponibilidad de Sitval están en rojo, es decir, sin citas en 45 días- y Benidorm que también refleja una espera de un mes, las posibilidades de coger turno en las próximas semanas siguen vigentes en ocho estaciones: Novelda, Orihuela, Redován, Villena, Alicante, Elx, Pilar de la Horadada y Torrevieja.