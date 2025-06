El aeropuerto de Valencia suma más de un millón de pasajeros en mayo pese al frenazo del turismo nacional

El aeropuerto de Valencia sigue sin fallar en su cita con los récord en el tráfico de pasajeros. Siguiendo con una tendencia iniciada tras la pandemia de la covid-19 que ha llevado a las instalaciones de Manises a superar su capacidad máxima oficial de usuarios al año, el balance dado a conocer este jueves por el gestor aeroportuario -Aena- ha reflejado un nuevo máximo para mayo. Sin ir más lejos, más de un millón de viajeros -1.053.602 personas, concretamente- pasaron durante el citado mes por la infraestructura, lo que supone una subida del 7,2 % con relación al mismo momento del año pasado. Gracias a ello, el acumulado desde enero ya supera los 4,5 millones de pasajeros -un 11,6 % más que en este periodo en 2024- a las puertas de un verano que apunta a batir todos los registros previos.

Más turismo internacional

El buen momento llega gracias especialmente a un tráfico internacional que sigue brillando en el aeropuerto y a pesar de que el mercado doméstico da un frenazo. En el caso de ese turismo con origen o destino el extranjero, el balance de mayo destaca que entre salidas y llegadas se llegó a los 786.885 viajeros, un 10,4 % más. De ellos, fueron las conexiones con Italia las que mejor comportamiento tuvieron, ya que sumaron casi una quinta parte del total de pasajeros (163.858). A mucha distancia del país transalpino se situó Alemania, con 89.658 usuarios registrados, seguido de Francia (88.334), Países Bajos (84.083) y Reino Unido (82.261).

Los grandes datos en su vertiente internacional coinciden con un momento en el que el tráfico nacional se ralentiza. No en vano, respecto al mismo mes del año pasado, esa subida solo ha sido de un 0,9 %, quedándose en los 265.411 viajeros.

Un avión despegando en el aeropuerto de Valencia, este año. / Germán Caballero

Por otro lado, los vuelos que han despegado o aterrizado en el aeropuerto también se incrementaron en mayo. En concreto, se operaron 8.334 vuelos, un 5 % más que en el año previo, lo que lleva a que los movimientos totales desde enero crezcan a doble dígito hasta los 36.502. Un auge en la operativa que se produce en medio de las críticas del Consell por la falta de noticias alrededor de la ampliación de las instalaciones aéreas valencianas.

A la espera de la ampliación

No en vano, tras conocerse que El Prat recibirá una inversión de 3.200 millones de euros para su expansión, la consellera de Turismo Marián Cano criticó ayer el "abandono" del Gobierno central a los proyectos de Manises y Alicante-Elx. "Queremos hechos, no promesas", incidió la dirigente autonómica sobre unas expansiones anunciadas hace más de un año, pero de las cuales se desconocen la mayoría de los detalles. No en vano, a día de hoy se está pendiente de conocer cómo será la licitación para la ampliación y solo se conocer con precisión que la obra expandirá el edificio terminal y no el campo de vuelo y que la intención es que esta inversión entre en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) que se extenderá entre 2027 y 2031.