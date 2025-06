La empresa valenciana implicada en el caso Koldo

La empresa valenciana Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) ha vivido unos años bastante convulsos que ahora se ven, si cabe, agravados tras el conocimiento de su implicación y la de su antiguo propietario, José Ruz, en la trama de corrupción conocida como caso Koldo. El último capítulo en la vida societaria de esta compañía se desarrollo en el primer trimestre de este año, cuando la firma acabó en manos de los antiguos copropietarios y parte del ex equipo directivo de una de las empresas señeras de la construcción valenciana: Cyes.

Burbuja

Esta última sucumbió a la burbuja inmobiliaria de la primera década de este siglo y un grupo formado por la familia Almenar y antiguos directivos, que estaban asociados en la firma de servicios Vareser, se adjudicaron el pasado mes de marzo la unidad productiva de LIC.

Obra de LIC para la UPV / PERALES IBORRA

LIC, con sede en Alberic, tuvo una etapa de al menos diez años de gran crecimiento que se derrumbó en noviembre de 2023 cuando tuvo que presentar un preconcurso de acreedores por los problemas financieros derivados de Argelia, uno de los países a través de los cuales se expandió por el extranjero, según informó el diario 'El Economista'. También estuvo en Panamá, del que salió en 2022 tamibén por las dificultades en los pagos. La empresa entró en concurso de acreedores un año más tarde al no lograr reestructurar su deuda y el juzgado de los mercantil número 1 de Valencia nombró administrador concursal a Tercea Assurance, que es la que resolvió finalmente la venta a Cyes. Su ex gerente y ex dueño del 20 % del capital, José Ruz, figura en el caso Koldo, por su vinculación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el asesor de este Koldo García