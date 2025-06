El metal valenciano registra más de 86.000 bajas por enfermedad común o accidente laboral

El problema del absentismo se encuentra al alza en el sector metalúrgico de la Comunitat Valenciana. Es lo que señala el informe "El absentismo laboral derivado de accidentes y enfermedades comunes y laborales en el sector del metal (2021-2024)" presentado esta mañana en València durante la celebración del Observatorio Industrial del Metal, un encuentro -impulsado por la Fundación del Metal para la Formación (FMF) que forman UGT FICA, CCOO de Industria y Confemetal, bajo la que se incluye la patronal valenciana Femeval- en el que se ha reflejado que más de 86.000 procesos de baja se iniciaron el pasado ejercicio en la autonomía.

Causas del absentismo

En esta cifra, la organización recoge tanto los procesos cuya causa es una enfermedad y un problema no vinculado al empleo (es decir, los de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes o ITCC) como aquellos provocados por un accidente laboral (Incapacidad Temporal por Contingencias Profesionales o ITCP). Concretamente, son los ITCC los que acumulan la mayoría de estos procesos. No en vano, 75.175 de estos -1.191 más que en 2021- se enmarcaron en esta categoría -en la que se engloban también las causas vinculadas a la salud mental, cuyo volumen se encuentra al "alza"-, lo que provocó que casi uno de cada cuatro trabajadores del sector que estuvo protegido por una mutua en la autonomía tuvo un episodio de ausencia. A nivel nacional, por su parte, los procesos iniciados por enfermedades y accidentes no profesionales crecen un 95,31 % desde 2021, sumándose 445.485 más.

En el caso valenciano, fueron la reparación de vehículos (4.836) y aquellos ocasionados entre empleados que trabajan en instalaciones eléctricas (4.721) los más numerosos. Por otro lado, en lo que se refiere al absentismo por accidentes laborales fueron casi 11.000 los casos registrados en 2024, teniendo una duración media de 47 días y afectando al 3,2 % de los trabajadores protegidos. Del mismo modo, la suma del absentismo por enfermedades comunes o a causa del empleo tuvo un coste total el pasado ejercicio de 316 millones de euros.

Faltan 52.500 empleos

Más allá del informe, durante la celebración del Observatorio se ha señalado que el sector del metal en España abarca más de 1,5 millones de trabajadores por cuenta ajena, otros 320.000 por cuenta propia, además de representar aproximadamente el 8,3 % del PIB, el 42 % del total de exportaciones y más del 30 % de la inversión en I+D+i. Respecto a las necesidades de este sector, en el encuentro han destacado que solo en la autonomía hacen falta 52.500 empleos -aproximadamente el 15 % del total nacional-, mientras que los salarios de estas actividades en la provincia de Valencia se han elevado un 22 % desde 2020.