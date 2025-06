Vicente Boluda (AVE) reivindica la unión empresarial frente a la polarización política

La jornada de Turismo de Benidorm organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha arrancado este jueves con la intervención de su presidente. Vicente Boluda ha querido en esta duodécima edición destacar la unión del empresariado en "un periodo de confrontación en el que la política está intentando polarizar a la sociedad".

Ante más de 300 empresarios, Boluda ha recordado que "cuando empezamos en 2014, el objetivo era poner en valor un sector del que todos nos vemos beneficiados". El presidente de AVE ha subrayado el aspecto transversal del acto que se desarrolla en uno de los hoteles del entorno de Terra Mítica y que, no trata de ser una jornada técnica, sino más bien un punto de reflexión alrededor de una industria fundamental en la economía española y, especialmente, en la Comunidad Valenciana.

"Nos preguntamos y no entendíamos que uno de los principales motores económicos, no tuviera el reconocimiento social que se mereece y que no estuviera en la agenda pública", ha señalado el empresario. Entre los apuntes, se ha indicado que el turismo genera 2,9 millones de puestos de trabajo y llega a representar el 20 % del PIB indirecto.

Foto de familia de la jornada de Turismo organizada por AVE. / Jose Navarro

"Turismo somos todos", en alusión al lema de la jornada, ha dicho el empresario, quien ha destacado la fortaleza de un sector que a pesar de elementos externos como la pandemia o la guerra de Ucrania, "sigue con cifras records y no debemos desaprovecharlo".

Pros y contras

A pesar de la coyuntura positiva, Boluda ha llamado a los asistentes a superar retos que tiene por delante el sector como la convivencia de los vecinos con la de viajeros y apuntalar tanto el modelo de turismo, como el de turista que queremos. "Nos diferenciamos por la innovación", ha señalado en un auditorio hay directivos del sector hotelero como el presidente de Hosbec, Fede Fuster; el CEO de Port Hotels, Toni Mayor o el director general de RH Hoteles, Pablo Hernández, quien además participará en una de las mesas del evento.

Con estas herramientas, Boluda ha reiterado, como ocurrió el año pasado, su preocupación por los "movimiento asentados en el no", se introducen en la sociedad. "Entre todos debemos defender y cuidar el turismo", ha concluido.

En su intervención, Boluda ha incluido un capítulo de agradecimientos para las asociaciones como CEV, Aefa, Apd, Hosbec y Cámara de Comercio de Alicante, entre otros, que han colaborado en la organización de la jornada que se prolongará a lo largo de la mañana. En el programa, está previsto abordar cuestiones como la tecnología, los nuevos hábitos del turismo y se abordará proyectos específicos en expansión y desarrollo como RH Hoteles, el Roig Arena y el Grupo Agora.