Sergio Torregrosa: "Los afectados por la dana sí se han ido a por vehículos eléctricos con las ayudas del Gobierno"

La automoción como trayectoria La trayectoria de Sergio Torregrosa (València, 1974) siempre ha ido ligada a la automoción. De la mano de su padre, Enrique, al que considera “el mejor maestro y el verdadero empresario”, el dirigente pasó por todos los departamentos de una empresa familiar, Almenar, que cuenta con 14 concesionarios en la Comunitat con marcas como Mazda, Nissan o Hyundai, 220 empleados y sobre la cual no contesta su cifra exacta de facturación, aunque es “de gran envergadura, propia de los líderes de su sector”. Diplomado en ADE por la Escuela de la Empresa de la University of Wales y con un programa de Dirección de Concesionarios en el IE Business School, Torregrosa preside desde el año pasado la Feria del Automóvil de Valencia.

La pérdida de automóviles fue uno de los grandes problemas de la dana. ¿En qué nivel está la recuperación del parque siete meses después?

Tenemos un parque de turismos perdido que llega a los 115.000 coches. Hasta el 30 de marzo se vendieron 18.000 vehículos nuevos y 22.000 vehículos de ocasión, por lo que se supone que todavía tenemos más de 70.000 coches que hay que cubrir. Lo que pasa también es que las necesidades van cambiando. Hay gente que por necesidades económicas no ha podido renovar. Otra gente ha perdido tres coches y de momento ha renovado dos y el tercero llegará cuando pueda. Y hay gente que ha perdido uno y a lo mejor ya no es necesario porque la gente se ha acostumbrado a utilizar más otros medios para poder desplazarse.

¿Ha terminado entonces ese ‘boom’ dana?

Desde Fallas los tráficos de exposición han bajado muchísimo, se han estabilizado. Por lo tanto, lo que entendemos es que el boom se ha terminado y ahora ya el cliente va a ir poco a poco. ¿Hasta cuándo? Este 30 de junio termina el Plan Reinicia Auto+, por lo que entendemos que en junio debería haber un pequeño repunte. Y luego, a partir de septiembre, dependerá un poco de las necesidades de los clientes afectados que no han podido comprar vehículo por los motivos que hemos comentado antes. Pero creo que hasta diciembre volveremos a tener un repunte.

Desde Fallas, las ventas de coches se han estabilizado. Vemos que el ‘boom ‘se ha terminado

Ha habido críticas de subidas de los precios tanto en usados como en nuevos. ¿Se han aprovechado de la desgracia el sector y los particulares que han intermediado?

No, el sector no se ha aprovechado. La venta de particulares no te digo que no porque no hablamos de coches de concesionarios, sino hablamos de compraventa. Pero al final los concesionarios están fiscalizados, tenemos unos contratos, unos estándares y nosotros no podemos salirnos de ahí. Y es al revés, las marcas han puesto muchísimo dinero, igual que los concesionarios. En las marcas que yo represento hablamos de entre 2.000 y 3.000 euros de ayuda directa para clientes afectado por la dana y los márgenes eran residuales. Entonces, la automoción no se ha aprovechado. Al contrario, yo creo que ha ayudado.

Sergio Torregrosa, en las instalaciones de Levante-EMV, antes de la entrevista. / JM López

Apuesta eléctrica

Antes hablaba del plan ‘renove’ del Gobierno, una medida con la que ha buscado incentivar la compra de coches eléctricos con ayudas. ¿Es un objetivo conseguido o se ha ido más a por híbridos?

El mercado del vehículo eléctrico ahora mismo representa un 14,7 % sobre el total del mercado nacional, que es el doble del año pasado. Pero, claro, eso es a nivel nacional. A nivel provincial, muchas de las 55.000 compras vienen por la ayuda a los clientes afectados por la dana, que al final sí que han tomado la decisión de irse a un vehículo eléctrico o híbrido enchufable. Y aunque faltan los datos completos, sí hay una perspectiva de que ha sido objetivo cumplido y que esos 10.000 euros han hecho que la gente se motive.

Sin embargo, seguimos retrasados en esa penetración del coche eléctrico comparado con otros países de Europa. ¿Cree que de verdad se está empezando ya a relanzar esa apuesta o aún nos queda un poquito de camino?

Nos queda todavía mucho camino. Europa tiene dos velocidades, una en el norte y la otra en el sur. Obviamente, vamos creciendo porque al final si los países te dicen que tienes que estar en unas emisiones determinadas, las marcas tienen que fabricar coches eléctricos y meter políticas para que se venda el coche eléctrico. Ya en 2024 hubo muchísima presión a los concesionarios por el tema del coche eléctrico. Se han puesto las palancas y la inercia es que poco a poco va funcionando. Pero además de las ayudas que ya hay, que están muy bien, para que funcione la electrificación, aparte de tener una infraestructura que ahora mismo no la tenemos, tenemos que apostar todos. Las administraciones tienen que poner el foco en que todo su parque sea electrificado. Y lo segundo, tienen que haber ayudas que no lleguen en un año para que tanto las empresas como los particulares puedan llegar a esos vehículos electrificados.

Los concesionarios no se han aprovechado de la dana para subir precios. Al contrario, han ayudado

Todo este contexto eléctrico y de la dana coincide con su primer año como presidente de la Feria del Automóvil. ¿En qué punto ve el certamen?

Creo que estamos en la mejor salud porque en Valencia la tendencia ha sido alcista. 2024 ha sido bueno y 2025 también ha sido bueno. En la última feria del vehículo de ocasión, pasamos de 12.000 visitantes a 12.500 y en ventas también pasamos de 1.050 a 1.250 ventas. Y en la de diciembre del 24 fuimos allí por por la necesidad, por ayudar a la gente. Y la verdad es que se hizo una grandísima feria también.

Sergio Torregrosa, en las instalaciones de Levante-EMV, antes de la entrevista. / JM López

Instalaciones como la que tienen en la Pista de Silla se vieron afectadas por la dana. ¿Cuánto ha costado volver a ponerlas en marcha?

Dos instalaciones nuestras se vieron afectadas. Una estaba totalmente arrasada, como si hubiera pasado un tsunami, que fue la de la Pista de Silla. Perdimos todo el stock de Mazda y la instalaciones quedaron anegadas con hasta dos metros de agua. Y luego tenemos otra instalación que es de Nissan en Quart de Poblet, que también nos cogió prácticamente unos 50 centímetros, pero no afectó mucho. En dos semanas conseguimos habilitar lo que es la instalación y poder trabajar. Sobre todo porque ahí tenemos talleres de carrocería, de mecánica pesada, de industriales, de turismos y también de carretillas elevadoras. Eso sí, los stocks de Nissan los tenemos en Cheste, por donde pasaba el barranco del Poyo, y ahí también se perdió muchísimo.

¿Pero qué coste económico ha tenido?

Nos ha costado dinero del bolsillo. Hemos adelantado todo nosotros. Quitando hace 15 o 20 días que hemos tenido el primer adelanto del Consorcio, el resto ha sido a pulmón. No me gusta hablar de importes, pero se ha adelantado muchísimo dinero. Gracias a Dios tenemos pulmón porque las cuentas del grupo son muy sanas. Pero lo que hay que hacer es que tras esta situación se vuelva a la normalidad absoluta. Ningún concesionario ha cobrado todavía del Consorcio las compensaciones por el stock de vehículos y eso es un tema que está ahí encima de la mesa. Si se pudiera agilizar, para el sector de la automoción sería de agradecer, sobre todo porque hay concesionarios que no tienen pulmón.

Los concesionarios no han cobrado aún del Consorcio las compensaciones por el stock de vehículos perdidos

Marcas chinas y diversificación

Su firma gestiona marcas como Nissan o Mazda en un momento en el que el sector negocia cada vez más el auge de las marcas chinas de coches eléctricos. ¿Es un mercado que van a explorar?

En el grupo no estamos en una búsqueda activa de marcas. Hemos tenido varias oportunidades de coger marcas chinas, pero no lo hicimos por circunstancias. Entonces, hemos ampliado zonas con las marcas que ya tenemos y, aunque no estamos en una búsqueda activa de ampliación de negocio, sí que estamos viendo las oportunidades. Y si hay una marca china que nos cuadre, pues no digo que no. Es una oportunidad porque las marcas chinas saben que la única manera de poder arrancar mañana es escogiendo grupos que tienen ya su base de datos, sus instalaciones y su estructura. Con eso puedes arrancar el día de mañana, que es lo que están haciendo.

Otros actores del sector están apostando por diversificar a otros segmentos como las motos viendo el momento complicado del automóvil. ¿Coincide en la necesidad de esos caminos?

A nosotros nos gusta más mantenernos en el camino tradicional porque al final los años te dan experiencia y yo creo que la experiencia es un grado. De empezar a hacer cosas novedosas no somos muy partidarios. Pero es un tema de mercado. Si al final este te va obligando poco a poco a tener, además de retail, un rent a car para dar un servicio o un renting, pues nosotros iremos hacia allí. Pero las dos palancas que marcan el rumbo de la transformación de la automoción son las regulaciones ambientales y las marcas chinas que están entrando en los mercados. Porque cuando Europa dice “os voy a multar con 15.000 millones de euros”, pues automáticamente el día de mañana todos estamos haciendo de todo para vender coches eléctricos.

Sergio Torregrosa, en las instalaciones de Levante-EMV, antes de la entrevista. / JM López

Aranceles, Ford Almussafes y gigafactoría

Habla de palancas de cambio. ¿Hay temor a que los aranceles de Trump acaben encareciendo el precio de los vehículos y presionando los márgenes de negocios como el suyo?

Las dos palancas que te he comentado antes vienen y se quedan. Y esta tercera, yo creo que es temporal. Entra como un tsunami y puede arrasar o no, pero yo creo que al final esto es un poco como un niño pequeño: yo me enfado, pongo aranceles a todos y que vengan a verme a mí. Esto no es bueno para nadie y se va a llegar a un acuerdo de una forma u otra. Y cuando llegue ese acuerdo, pues lo normal es que no nos impacte. Pero yo no soy economista y creo que cuando hablamos de los aranceles es muy complicado. Quien diga qué efecto van a tener, miente.

Los aranceles desde EE UU no son buenos para nadie y se va a llegar a un acuerdo de una forma u otra

¿Ve con preocupación el futuro de Ford Almussafes y su industria auxiliar mientras se espera ese nuevo coche para 2027?

Como valenciano, aunque no es una marca que nosotros representamos, creo que debe de seguir existiendo Ford Almusafes. Sí que es cierto que cada vez hay menos líneas, solo tienen el Kuga y se van ajustando. Y obviamente el impacto a nivel de Valencia, si desapareciera la fábrica de Almussafes, sería muy grande ya no solo por la planta, sino también por el parque [de proveedores] Juan Carlos I, que se abastece de esa fábrica. Al final es una marca que la sentimos todos los que estamos aquí y ojalá le vaya bien y siga estando muchos años.

¿Y cómo se percibe el otro gran proyecto de la automoción, la gigafactoría de Sagunt?

Creo que estamos todos confiados en la electrificación y esta gigafactoría de baterías tiene que estar preparada sí o sí. Bienvenido sea todo lo que venga a nuestra Comunitat y a la provincia, porque al final es riqueza. Nos van a traer sobre todo puestos de trabajo y da igual que sea una marca u otra. Creo que todo es bueno para la población, el tener nivel adquisitivo y que no haya paro. Eso es lo importante ahora mismo.