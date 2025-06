Mireia Prieto: "Booking es un escaparate mundial y el precio lo marca el propio establecimiento"

-¿Qué es Booking.com hoy y en qué momento se encuentra?

-Somos un marketplace que persigue poner en contacto a la persona que quiere viajar con el establecimiento que está disponible. Somos un punto de encuentro de viajeros y alojamientos. Esto es el esqueleto, la infraestructura de nuestra empresa. A partir de ahí, hoy por hoy, por la trayectoria y la magnitud que tenemos, Booking es un actor estratégico dentro del sector del turismo. Queremos liderar la industria y ser, junto a otros, un agente activo, tener impacto en la sociedad. Queremos seguir colaborando tanto con la Administración pública como con otros actores parecidos u opuestos a nosotros. Por tanto, aparte de esa infraestructura, creemos que somos algo más que una simple plataforma, queremos tener un papel y también una responsabilidad.

-¿Cuál es el modelo de negocio?

-En el caso del alojamiento, porque tenemos también transporte y experiencias, cobramos una comisión por cada reserva que el alojamiento ingresa. Una comisión que varia según el país y la zona, pero que de media se sitúa en el 15%. Si no hay reserva, no hay comisión. Es decir, por anunciarse no se cobra nada. Cada establecimiento decide si quiere trabajar con Booking o no. Ese es nuestro modelo de negocio. Lo que hacemos es ampliar la visibilidad. Una persona que está, por ejemplo, en Granollers y quiere atraer demanda de China, de la India o de EEUU puede utilizar plataformas como la nuestra para mostrarse. Somos un escaparate mundial y los precios de los alojamientos para los clientes los establece el propio establecimiento. En base a ese precio que ellos deciden cobramos una comisión. El mismo modelo se aplica a grandes compañías.

-A los alojamientos con los que empezó la empresa se han ido añadiendo nuevos servicios.

-Correcto. El gran core de la compañía es el alojamiento, pero sin duda tenemos una plataforma que ya pone a disponibilidad del cliente billetes de avión, atracciones, alquiler de coches, restaurantes, seguros, etcétera. Una de las grandes ambiciones que tenemos es conseguir lo que llamamos el connected trip, el viaje conectado. Es decir, que desde el mismo momento en que te planteas hacer un viaje puedas utilizar la plataforma para inspirarte en su preparación, disfrutar con ello y dejarlo todo atado.

-La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa histórica al grupo por su manera de funcionar. De momento, está en stand by por el recurso interpuesto. ¿Cuál es la versión de la compañía? ¿Ha modificado algo?

-Como hemos expuesto en numerosas ocasiones, no estamos de acuerdo con la resolución de la CNMC. El pasado octubre hicimos un recurso contencioso administrativo para poder exponer nuestros puntos de vista y estamos bastante satisfechos porque se han suspendido tanto la multa como las medidas que inicialmente se nos imponían. No hemos cambiado nuestra manera de trabajar. Seguiremos colaborando y aportando la información que se nos requiere, como hacemos en cualquier ámbito. Se nos acusa de condicionar los precios a los hoteles, pero, como decía, el precio lo marcan los establecimientos.

-¿Y las cláusulas de paridad?

-Teníamos unas cláusulas de paridad que ya ni siquiera están en nuestros acuerdos. Estas cláusulas, que eran legales pero que han sido uno de los elementos clave de las demandas, establecían que las tarifas que se ofrecían en la página debían ser competitivas con el mercado. Desde junio de 2024 ya no existen. No hemos hecho nada que vaya en contra del bienestar o del crecimiento, especialmente cuando estar o no estar en Booking es optativo y gratuito. Además, cada empresa es dueña del perfil que aparece en Booking, lo gestionan ellas, escogen las fotos que quieren que aparezca y los precios. Tenemos un equipo que puede ayudarles o recomendarles si quieren, pero la decisión final es de ellas. Nuestra ambición no es robar reservas de un lado a otro. Nuestra ambición es añadir valor. ¿Qué hago yo como plataforma para que tú puedas utilizar toda esta tecnología, toda esta visibilidad, todos estos recursos para que tu negocio sea más rentable y eficiente? Ponemos a su disposición toda la parte tecnológica y de inteligencia artificial de manera gratuita para que optimicen su operativa, su visibilidad y su funcionamiento. Y cobramos una comisión por reserva efectuada, por reserva que se haya cobrado.

-¿Sólo han tenido denuncias en España?

-No, también en otros países europeos. En Alemania, por ejemplo, pero son de otra índole.

-¿Y a qué atribuyen que de repente competencia haya puesto el ojo en su compañía?

-Somos una empresa grande, importante y estratégica dentro del sector. Es lógico que las autoridades nos revisen. No podemos esperar que no sea así, y no pasa nada. Llevamos ya muchos años trabajando de manera constante con las administraciones. Realmente es la única manera de ser exitosos. Se plantean problemas en nuestra sociedad y algunos no seremos capaces de solventarlos, pero en otros podemos apoyar y ayudar. Por ejemplo, con la vivienda o la masificación. Nuestro propósito es establecer un diálogo con las administraciones, poner a su disposición toda la información que se nos solicite y, a partir de ahí, si hay una resolución que no nos parece coherente, poder defendernos en los tribunales.

-Ha mencionado la masificación, que es uno de los grandes retos del sector. ¿Cómo puede ayudar Booking a solventarlo?

-Con responsabilidad. Nuestro objetivo es seguir creciendo, pero seguir creciendo de manera sostenible y con éxito. El turismo aporta empleo, riqueza y diversidad, pero también hay que ser conscientes de los retos y trabajar juntos para reducir ese impacto. No estamos a favor de la masificación. Podemos trabajar de la mano con los destinos para ayudar a mitigar ese impacto. Creemos firmemente que una regulación proporcionada y coherente ayuda no solo a los destinos y a las empresas. Cuando hay una regulación clara, es mucho más fácil operar y moverse a escala.

-¿La regulación no es clara?

-La regulación es diversa. En este país tenemos un sistema donde hay diversas regulaciones. Por ejemplo, los apartamentos turísticos se regulan a través de las autonomías. Es muy diferente al sistema de Francia y al del Reino Unido. Esto crea complejidad para los propios gobiernos, pero también para las plataformas que tenemos que dialogar con cada una de las comunidades para intentar ajustarnos a lo que piden y poner seguridad para que no entren establecimientos ilegales. De hecho, tenemos un portal de las autoridades disponible para que notifiquen cualquier irregularidad que detecten. Trabajamos con el ministerio para poder contribuir en este sentido y tener unas reglas del juego claras que ayuden a reducir, si no es a eliminar por completo, toda la oferta ilegal que hay, que es mucha.

-Con su planteamiento de negocio, ¿qué números ha conseguido la compañía?

-En el primer trimestre de 2025, Booking Holdings obtuvo unos ingresos de 4.800 millones de dólares [unos 4.200 millones de euros], con un aumento del 8% interanual. El ebitda ajustado fue de 1.100 millones de dólares [963 millones de euros], el 21% más. Más números: De enero a marzo, se realizaron 319 millones de reservas, que representan el 7% de crecimiento respecto al año anterior. Es la primera vez que conseguimos superar los 300 millones en un trimestre. Es algo bastante especial para nosotros. Además, conseguimos alargar la estancia media, algo interesante para el sector: cuanto más largas son las estancias, normalmente también supone más riqueza en el territorio. Y a eso hay que añadir que nuestros clientes Genius2 y Genius3, que forman parte de nuestro programa de fidelización, representan ya el 30% del total. Son viajeros que reservan más y más a menudo, un dato que habla de la salud de la compañía. La plantilla del grupo en España es de 140 personas repartidas en ocho oficinas en Barcelona, Madrid, Palma, Las Palmas, Málaga, Sevilla, Valencia y Bilbao.

-¿Ha afectado a las reservas la incertidumbre geopolítica internacional?

-No permanecemos ajenos a todo lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Tenemos grandes retos geopolíticos, económicos, sociales... y eso sin duda impacta. Ya observamos cambios en cuanto a conducta. Si miramos bien, los corredores de Canadá a EEUU se han moderado. De Europa a EEUU, no tanto todavía. Y, por otra parte, por ejemplo, los viajes de Canadá a México se han incrementado. Ahora bien, pese a Donald Trump, auguramos que en los próximos meses los crecimientos serán parecidos a los del primer trimestre. Las previsiones para el segundo trimestre apuntan a un crecimiento de entre el 10% y el 12% respecto al mismo periodo del año anterior.

-¿Cómo está transformando la IA el sector y su propia empresa?

-Tenemos por delante uno de los mayores elementos transformadores y no solamente en el sector del turismo. Llevamos trabajando con inteligencia artificial ya más de una década, con sistemas de machine learning. Pero ahora estamos en la era de la inteligencia artificial generativa y esto da un vuelco a nuestra sociedad y a todo lo que hacemos. Es apasionante. En nuestro caso, tenemos la suerte de que conecta de manera absoluta con nuestra ambición de querer conseguir ese connected trip, ese viaje conectado donde realmente podamos dar una experiencia positiva y personalizada no solamente a nuestros partners, también a todos aquellos que nos escogen para viajar.

El turismo es una oportunidad para la España vaciada, que yo prefiero llamar ‘medio llena'"

-¿A qué grandes retos se enfrenta el sector?

-Sin duda, a la sostenibilidad. Y creo que debemos tener un papel fundamental. La inteligencia artificial generativa va a ser el gran aliado para resolver muchos de los problemas y de las fricciones que tenemos: retos demográficos, sociales, de masificación...

-¿Es sostenible seguir creciendo a este ritmo?

-Cien por cien. Tenemos que seguir creciendo y hacerlo de manera sostenible. Hay muchas oportunidades, muchos destinos. Tenemos zonas, especialmente en España, en el ámbito rural que necesitan y que están gritando ayuda. El turismo debe ayudar a tener un entorno económico mucho más favorable. Nuestros destinos rurales están desapareciendo. El turismo es una oportunidad para la España vaciada, que nosotros preferimos llamar medio llena. Podemos aportar valor ahí, tenemos una responsabilidad si realmente queremos ser un agente estratégico. Trabajamos con nuestra tecnología para dar a conocer esos destinos. El 72% de nuestros viajeros quieren descubrir entornos únicos rurales fuera de las grandes ciudades.

-Según sus datos, ¿qué destinos son los favoritos?

-Para este verano, Barcelona, Málaga, Palma, Benidorm, Valencia, Madrid, Alicante, Marbella, Salou y Lloret. Cabe destacar también que España tiene tres destinos en el top 10 mundial, que es brutal: Barcelona, Málaga y Palma. Los países que eligen España como destino siguen siendo los clásicos: Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos. No cambia. Pero, si la pregunta es ¿dónde quieren viajar los españoles este año?, el 41% dice Cádiz, y el 62%, Benalmádena.