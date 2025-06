El turismo en Valencia deja atrás los siete meses de 'penitencia' tras la dana

Hablar de turismo en la Comunitat Valenciana lleva tiempo siendo sinónimo de récord. Mes a mes, los registros de llegadas o de gasto de los visitantes que escogen la autonomía han ido al alza. Sin embargo, ese escenario positivo no se ha trasladado a todos los puntos geográficos del territorio valenciano, sobre todo si se mira a una provincia como Valencia que ha visto cómo las ocupaciones hoteleras o de alojamientos turísticos se resentían desde la dana del pasado octubre. Una particular 'penitencia' de siete meses -que parece tocar fin con la llegada del verano- que contrasta con el histórico momento que vive el aeropuerto de Valencia, cuyos tráficos se hallan en máximos. No obstante, ¿qué ha explicado esa diferencia en la evolución de ambas realidades?

Por un lado, la ciudad y la provincia han notado especialmente los efectos de la riada tanto en el final de 2024 como en el arranque de 2025. Es en lo que coinciden tanto la vicepresidenta de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Eva Blasco, como la secretaria general de la patronal Hosbec, Nuria Montes, quienes señalan que en esa menor atracción de turistas foráneos en enero o febrero, la catástrofe "obviamente influyó". Una valoración que la dirigente hotelera destaca que se puede ver también con la ocupación de sus establecimientos, la cual refleja que, desde la dana, "Valencia acumula una caída del 10 %" y cuyo horizonte de recuperación no se dará hasta este mes.

Tras este hecho, eso sí, no solo está la catástrofe. Porque, como destaca Montes, marzo quedó lastrado también por las lluvias, una situación que fue remediada en parte por una Semana Santa que fue "buena para la Comunitat".

Caída de cruceristas

Sin embargo, no solo los alojamientos han mostrado esta perspectiva turística a la baja. No en vano, este peor momento también se ha apreciado en otros registros del sector tan dispares como los cruceristas llegados al 'cap i casal' o la afluencia de turistas que escogieron el territorio valenciano desde otras provincias de la geografía española y que recoge mes a mes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sobre el primero, el balance del primer trimestre reflejó una caída del 13,4 % -equivalente a 8.978 personas- en el volumen de viajeros llegados en estos barcos a València, una tendencia que -eso sí- se revirtió ya en abril. El segundo, mientras, refleja cómo el número de turistas que han venido desde otras provincias españolas a la de Valencia crecía casi un 2 % en septiembre, pero cayó entre un 5 % y un 25 % cada mes entre octubre y abril.

Más disparidad sobre esa afección se percibe en otro sector influenciado por el turismo -en menor medida, eso sí- como el del taxi. En concreto, el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, destaca que la "mayoría" de los profesionales de su sector ven que su negocio a nivel valenciano está siendo ya "muy parecido al del año pasado". No obstante, el dirigente destaca que en algún caso, entre aquellos que solo trabajan en el aeropuerto, sí se detecta que se está facturando "bastante menos que el año pasado en general".

Operativa más allá de Valencia

Esta última es una circunstancia llamativa si se tiene en cuenta que las instalaciones de Manises han batido su máximo de pasajeros acumulados hasta un mes de mayo al superar los 4,5 millones de viajeros en 2025. Sobre este hecho y la falta de afectación del golpe dana, Blasco recuerda que el aeropuerto "sirve a una zona que va más allá de Valencia" al utilizarlo también residentes que van o salen desde el norte de Alicante o buena parte de Castellón.

En este sentido, la dirigente de CEAV también enfatiza cómo una parte del turismo internacional -el principal bastión de crecimiento del aeródromo- que llega a Manises se va -tras el 'boom' inmobiliario de compras extranjeras de los últimos años- "a una segunda residencia" ubicada en municipios de la Safor o la Marina. Unos tráficos a los que se suman "todos los valencianos que van y vuelven" de sus viajes por esta infraestructura o, añade Montes, "aquellos que también vienen de otros lugares como Cuenca o Albacete a coger sus vuelos a Valencia". Eso sí, lo que descarta Blasco es que esas mayores llegadas al aeropuerto estén yendo a viviendas turísticas del 'cap i casal' y su área metropolitana en vez de a hoteles. "La vivienda turística no es un factor nuevo, sino que existe desde hace años y seguirá existiendo porque es una realidad que demanda el mercado", concluye.