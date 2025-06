El sector industrial pide una mayor inversión y cooperación para recuperarse de la dana

Cintillo Foro Industria e Infraestructuras. / ED

La industria es el motor económico de cualquier territorio. En la Comunitat Valenciana, el sector industrial —que se compone en más de un 90 % por pymes— representa el 16 %del PIB autonómico y supone la principal palanca para el desarrollo económico del territorio.

En este punto, el sector afronta un momento decisivo en el que, más allá de los retos propios del panorama económico mundial —digitalización, sostenibilidad y eficiencia—, debe recomponerse de uno de los episodios más trágicos de la historia de la Comunitat Valenciana. La dana que asoló València el pasado 29 de octubre golpeó con dureza al tejido empresarial valenciano y, solo en la zona cero, estuvieron afectadas cerca de 2.400 empresas industriales que representan el 20 % de toda la provincia.

Con el objetivo de abordar cómo debe plantearse el desarrollo industrial y de infraestructuras después de lo vivido con la riada, la sede de la Fundación Bancaja en València acogió el pasado viernes, 13 de junio, un encuentro con voces expertas del mundo de la empresa y de la administración organizado por Levante-EMV, con el impulso de Iberdrola y el Grupo Simetría.

La inauguración institucional de la jornada estuvo a cargo de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien recordó que el Gobierno de España afronta la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana y de su tejido industrial como «una crisis de primera necesidad». En este punto, la delegada del Gobierno confesó que, durante los siete últimos años, el ejecutivo ha hecho frente a cuatro grandes crisis —covid, energética, dana y vivienda— que han servido como una oportunidad para que la industria haya podido «transformarse» y salir de ellas «más eficiente y productiva».

A continuación, tuvo lugar un diálogo entre la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, y la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, en el que la secretaria de Estado anunció la prórroga de cuatro meses más del Plan Reinicia Auto+ de ayudas para la compra de vehículos destinado a aquellas personas que perdieron sus coches en la dana, hasta el próximo 31 de octubre. Además, Torró destacó el poder de atracción de la Comunitat Valenciana para las inversiones extranjeras: «No es casualidad que las grandes empresas elijan la Comunitat Valenciana para invertir con nuevos proyectos. Si esto sucede es porque hemos creado el mejor ecosistema para que las empresas sitúen sus inversiones aquí», subrayó.

Inversión y cooperación entre las administraciones

Tras esta conversación se dio paso a una mesa redonda en la que participaron el director general del Grupo Simetría, Carlos Muñoz; el responsable del plan Il·lumina de i-DE, distribuidora del grupo Iberdrola, Ignacio García Bosch; la directora general de Infraestructuras Viarias, María José Martínez Ruzafa;el vicepresidente de la CEV y presidente de la Comisión de Industria, Vicente Lafuente;y el presidente de Fepeval, Diego Romá.

Los participantes en la mesa redonda, Carlos Muñoz, Ignacio García Bosch, María José Martínez Ruzafa, Vicente Lafuentey Diego Romá. / M. Á. Montesinos

Todos ellos coincidieron en señalar la necesidad de que la administración pública trabaje de forma conjunta e invierta para recuperar el tejido industrial afectado por la dana. «Hace falta un plan Marshall para evitar el efecto estampida en l’Horta Sud y conseguir que se consolide de nuevo su capacidad industrial», apuntó Diego Romá. Además, el presidente de Fepeval instó a apoyarse en las EGM para "relanzar nuevos parques industriales más sostenibles e inclusivos".

En este sentido, Vicente Lafuente criticó que «las empresas de mayor tamaño han tenido mayor capacidad de acceder a financiación y recuperarse». Del mismo modo, animó a reorientar las normativas para hacer frente a futuras situaciones de emergencia: "El espíritu fallero es el que nos ha permitido empezar a salir de esto. La normativa no ha ayudado".

Del mismo modo, María José Martínez Ruzafa lamentó el exceso de burocracia, que ha dificultado las tareas de reconstrucción: "La ley es muy rígida y debe haber excepciones ante situaciones de emergencia". Además, advirtió sobre la importancia de no olvidar las infraestructuras. «No nos vale de nada tener una industria puntera si no podemos acceder a ella mediante infraestructuras. Ambas van de la mano», dijo.

Por su parte, Carlos Muñoz reiteró la necesidad de una colaboración público-privada: «Nos enfrentamos al reto de gestionar el dinero para todas las infraestructuras afectadas. Las actuaciones que hay que hacer requieren coordinación entre las administraciones para poder llegar lejos; si no, no se va a llegar». Del mismo modo, destacó que la Comunitat Valenciana es un enclave "muy atractivo" para los inversores y abogó por la necesidad de recibir el apoyo de la administración pública para "poder seguir hacia adelante".

Por último, Ignacio García Bosch señaló que «la resiliencia nos va a permitir afrontar de mejor forma el futuro, pero también tener infraestructuras sostenibles y mejor adaptadas al futuro». Asimismo, el responsable del plan Il·lumina de i-DE explicó las principales líneas del nuevo proyecto lanzado por Iberdrola a principios de año -con una inversión de 100 millones de euros- para rediseñar y fortalecer la red eléctrica dañada durante la dana del pasado 29 de octubre.

El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco cerró el encuentro con una radiografía del sector industrial valenciano que, en su opinión, se encuentra «en un momento dulce». Carrasco finalizó su intervención evidenciando que «hay mucho por hacer, pero estamos en la ruta correcta».